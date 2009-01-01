مصر تستأنف إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة في معبر رفح البري يوم الأحد، عمليات إدخال شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية الإغاثية.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري لصحيفة الشروق المصرية، إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي، بلغ 27 ألفا و425 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 540 ألف طن تقريبا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1175 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 473 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، بالإضافة إلى 28 ألفا و584 طنا من الغاز، و60 ألفا و345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.