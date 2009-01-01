هيئة "الاتصالات الأمريكية" تهدد وسائل الإعلام بعد منشور ترامب الغاضب

وكالات / سما/

حذّرت أعلى هيئة ناظمة للبث في الولايات المتحدة، السبت، وسائل إعلام من عواقب "التضليل" في تغطيتها للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما ندّد الرئيس دونالد ترامب بـ"وسائل إعلام الأخبار الكاذبة".

ومنذ ولايته الرئاسية الأولى، يصف ترامب ما تبثّه وسائل الإعلام الكبرى المعارضة بأنها "أخبار كاذبة"، وسبق أن أقام دعاوى قضائية على مؤسسات كبرى بدعوى ما يعتبره تغطية غير منصفة.

وقال براندن كار، رئيس "لجنة الاتصالات الفيدرالية" المشرفة على وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية والإعلام عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، إن هيئات بث قد تفقد تراخيصها، بسبب تغطيتها الإخبارية.

وتابع كار، في منشور على إكس "القانون واضح، لدى هيئات البث التي تنشر الخدع والتضليل الإعلامي، المعروفة أيضاً بالأخبار الكاذبة، فرصة الآن لتصحيح المسار قبل حلول موعد تجديد تراخيصها".

ولم يشِر بيان كار إلى وسيلة إعلامية بالاسم، لكنه تضمّن منشوراً لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي، تطرّق فيه إلى "عنوان مضلِّل عن عمد لوسائل إعلام الأخبار الكاذبة" بشأن إصابة خمس طائرات لنقل الوقود بضربات إيرانية.

وندّدت "مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية في التعليم" (FIRE)، وهي منظمة أمريكية تعنى بالدفاع عن حرية التعبير، بتحذير كار الذي وصفته بأنه "استبدادي".

وقالت على إكس: "عندما تطالب الحكومة الصحافة بأن تصبح بوقاً للدولة تحت تهديد العقاب، فهذا يعني أن ثمة خطباً ما"، ومنذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران في 28 فبراير(شباط)، دأب كل من ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث على وصف التقارير المعارضة بأنها "أخبار كاذبة".

ويوم الجمعة، شن البنتاغون والبيت الأبيض هجوماً لاذعاً على شبكة "سي إن إن" بسبب تقرير بشأن مضيق هرمز، خلص إلى أن واشنطن ربما قلّلت من تقييم قدرة إيران على تعطيل حركة النفط العالمية عبره.

وجاء في منشور للناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على إكس "إنها أخبار كاذبة 100%"، والعام الماضي، هدّد كار بسحب رخصة البث الخاصة بشبكة "إيه بي سي" على خلفية تصريحات أدلى بها مقدم البرنامج الحواري الليلي جيمي كيميل بشأن اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأوقفت الشبكة برنامج كيميل لفترة وجيزة عقب تلك التهديدات، ما أدى إلى موجة استنكار واسعة النطاق عادت بعدها لبثه.