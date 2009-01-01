جيش الاحتلال : يتبقى ثلاثة أسابيع على الأقل للعملية في إيران ولدينا الاف الأهداف ..

القدس المحتلة/سما/

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دافرين، لشبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد بأن إسرائيل تخطط لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل لعملية ضد إيران. وأضاف دافرين: "لدينا آلاف الأهداف أمامنا".

وأضاف أن إسرائيل، بالتنسيق مع حلفائها الأمريكيين، مستعدة بخطط حتى عيد الفصح، الذي سيحل بعد حوالي ثلاثة أسابيع، وحتى بخطط بعيدة المدى لثلاثة أسابيع إضافية بعد ذلك.

وأكد دافرين أن الجيش الإسرائيلي "لا يعمل وفقًا لمؤقت أو جدول زمني، بل لتحقيق أهدافه"، مضيفًا أن الهدف هو "إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فمنذ بدء عملية "زئير الاسد" في 28 فبراير، نفذت القوات الجوية ما يقرب من 400 موجة من الضربات في غرب ووسط إيران، مع التركيز على تفكيك البنية التحتية واستهداف وحدات النيران والدفاع والإنتاج.