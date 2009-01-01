الحرس الثوري “سيلاحقه إذا كان حيا”.. نتنياهو يظهر في فيديو بعد انتشار أنباء عن مقتله

القدس المحتلة/سما/

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو قصيرا الأحد يستهزئ فيه بالشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتله.

وظهر نتنياهو في الفيديو الذي نشر حسابه الرسمي على منصة إكس، وهو يحمل كوبا من القهوة في مقهى قرب القدس. وقال ساخرا “أحب القهوة حتى الموت”.

ثم رفع يديه إلى الكاميرا وسأل “هل تريدون عد الأصابع؟”، في إشارة إلى منشورات على وسائل التواصل ادعت أن خطابه التلفزيوني الأخير تم توليده بالذكاء الاصطناعي، اذ بدا خلاله وكأن لديه ستة أصابع في إحدى يديه.

ثم حث المواطنين الإسرائيليين على احترام إرشادات السلامة في حالة سقوط صواريخ، مضيفا أن صمودهم “يعطي القوة لي وللحكومة وللجيش وللموساد”.

وأضاف “نقوم بأشياء لا يمكنني مشاركتها في هذه اللحظة، لكننا نضرب إيران بقوة شديدة، وكذلك لبنان”.

وهدد الحرس الثوري الإيراني الأحد بـ”مطاردة وقتل” نتنياهو، بعد دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث.

وقال الحرس على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” إنه “إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله”.

وفي وقت سابق نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وسأل مراسل وكالة الأناضول، مكتب رئيس الوزراء عما إذا كان لديه تعليق على تزايد المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بأن “نتنياهو قد تم اغتياله”.

ورد المكتب مساء السبت قائلا: “هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير”.

بدوره، نشر نتنياهو، اليوم الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مقطعا مصورا ينفي فيه مقتله.

وظهر نتنياهو، وهو يحتسي القهوة في أحد مقاهي القدس، نافيا أنباء مقتله.

وقال: “خرجت لاستنشق الهواء، لكنني متواجد في مكان محمي”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول عربية، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.