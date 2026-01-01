الكشف عن تفاصيل لقاء وفد حماس مع ميلادنوف بالقاهرة …

القاهرة /سما/

رغم الانشغال العالمي بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها، يجري وفد قيادي في حركة حماس لقاءات مع المسؤولين في مصر لبحث استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قيادي في حماس لـ"الشرق"، إن الوفد القيادي في الحركة الذي وصل السبت من الدوحة، للقاهرة يواصل لقاءاته اليوم مع المسؤولين المصريين، حيث التقى الوفد، الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف.

وترأس رئيس مجلس الشورى في حماس في قطاع غزة القيادي نزار عوض الله وفد الحركة، الذي ضم أعضاء في المكتب السياسي.

ومن المعروف أن رئيس حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية عادةً ما يترأس وفد الحركة في اللقاءات مع الوسطاء والمسؤولين المصريين أو الأجانب.

"خروقات إسرائيلية"

وأوضح المسؤول في "حماس" أن الوفد التقى مع مسؤولي ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية.

وأشار إلى عقد لقاءين بين وفد "حماس" وميلادينوف‏، حيث جرى بحث "الخروقات الإسرائيلية المتواصلة وضرورة وقفها وإلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار ووقف استغلال الحرب على إيران لتصعيد العدوان في غزة وإغلاق المعابر".

وقال إن حماس سلمت ميلادينوف والمسؤولين المصريين تقريراً تضمن أكثر من 800 خرق إسرائيلي، وأكدوا "مواصلة العمل من أجل وقف الخروقات والمضي في تطبيق اتفاق وقف النار واستكمال إغاثة غزة وصولاً للإعمار".

وذكر مصدر مطلع على لقاءات القاهرة، أن حماس أكدت مجدداً التزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وحذرت من أن مواصلة الاحتلال الاعتداءات سيقود إلى تقويض جهود الوسطاء لتثبيت التهدئة وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق".

فلسطيني يدفع دراجة هوائية أمام أنقاض مبان سكنية دمرتها الحرب الإسرائيلية في جباليا بشمال غزة. 8 مارس 2026 - رويترز



وأشار المصدر إلى أن وفد "حماس" ناقش تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، من الوصول للقطاع واستلام مهامهم الحكومية من أجل تخفيف معاناة مواطني غزة، والذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة غالبيتهم من النازحين.

وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم لقاءات "قريباً" في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية من أجل "ترتيب البيت الفلسطيني وبحث مستقبل غزة ودعم اللجنة الوطنية".

ولم يحدد موعد لرئيس اللجنة الوطنية علي شعث وأعضاء اللجنة المتواجدين في القاهرة بشكل مؤقت، للعودة إلى غزة، بحسب عضو في اللجنة.

ومنذ أن شنّت إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، تغلق السلطات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر الذي فتح استثنائياً، أمام الأفراد والمساعدات.

ويقول العضو في اللجنة أن ميلادينوف يبذل مع مجلس السلام جهوداً لضمان وصول اللجنة إلى غزة وبدء عملها، ولتأمين الدعم اللازم المالي لمشروعات الإغاثة والتعافي التي ستنفذها اللجنة.