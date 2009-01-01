  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابتان واعتقال شاب في مسافر يطا جنوب الخليل

الأحد 15 مارس 2026 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

أفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة بأن مواطنين أصيبا، مساء اليوم، إثر اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة.

وأوضح مخامرة أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الشيخ سعيد العمور، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس، فيما أصيب الشاب أشرف العمور بحالة اختناق بعد أن قام المستوطنون برش غاز الفلفل في وجهه خلال الاعتداء.

وأضاف أن الشيخ سعيد العمور كان قد تعرض قبل عدة أشهر لإصابة خطيرة بعد أن أطلق أحد المستوطنين النار عليه من مسافة صفر، خلال محاولته منع مستوطنين من الاعتداء على أرضه، ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أحمد الشواهين من منطقة مراح عيد في واد الجوايا بمسافر يطا، أثناء رعيه المواشي في المنطقة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

الأخبار الرئيسية

