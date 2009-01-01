  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس البرلمان الإيراني يسخر من ترامب: اعلن هزيمة طهران 9 مرات خلال أسبوعين

الأحد 15 مارس 2026 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ادعى أنه هزم إيران 9 مرات خلال الأسبوعين الماضيين وهو أمر مثير للسخرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "هزمت بالكامل" وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكدا رفضه القاطع لأي صفقة في الوقت الحالي.

وكان ترامب قد في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي:"وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، التي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقًا". وأضاف الرئيس الأمريكي مستدركًا: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا!".

وزعم ترامب في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي "نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، ودمر بالكامل كل الأهداف العسكرية بجزيرة "خرج" الإيرانية.

وزعم ترامب في منشور سابق أن "إيران ليست لديها أي قدرة على الدفاع عن أي شيء نرغب في استهدافه — لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك!"، متابعا: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، أو الشرق الأوسط، أو العالم!"

وختم قائلا: "سيكون من الحكمة لجيش إيران، ولكل من يشارك هذا النظام الإرهابي، أن يضعوا أسلحتهم على الأرض وينقذوا ما تبقى من بلادهم، والذي ليس كثيرا!"

