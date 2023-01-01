الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال قائد وحدة التدخل السريع بشرطة غزة

زعم الجيش الاسرائيلي، اليوم الاحد، اغتيال قائد شرطة التدخل السريع في وسط القطاع إياد أبو يوسف، و7 " من أفراد الشرطة الآخرين"

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان الشهداء هم: توفيق عزمي الخالدي، رامي حرب، يوسف فرج ميط، مصعب الدرة، عبد الرحمن منير العمصي، اياد أبو يوسف (أبو عمر)، وسام الحافي، وفتحي عويضه.

كما أفادت باستشهاد المواطن نائل بسام البراوي، متأثرا بجروح كان قد أُصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قبل عدة أيام في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وكانت المصادر الطبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,239 شهيدا، و171,861 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 شهيدا (11 شهيدا جدد، وشهيدان متأثرين بإصاباتهما)، إضافة إلى 8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 663 شهيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,762 إصابة، إلى جانب انتشال 756 جثمانا.