وفد حماس في القاهرة .. مباحثات لتثبيت الهدنة ومناقشة إدارة غزة

بحث مسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية مع وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال لقاءات عقدت في القاهرة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، إلى جانب الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد في القطاع.

وضم وفد الحركة الذي وصل إلى العاصمة المصرية في ساعة مبكرة من صباح الأحد قيادات بارزة، يتقدمهم عضو المكتب السياسي نزار عوض الله، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين تناولت مستجدات الوضع الميداني والإنساني في غزة، والآليات الممكنة للحفاظ على الهدوء في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وتركزت المباحثات على متابعة تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث سبل تخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع، خصوصا ما يتعلق بإدخال المساعدات وتحسين الظروف المعيشية للسكان بعد فترة طويلة من التصعيد العسكري.

وفي سياق الزيارة، التقى وفد الحركة أيضًا المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث جرى استعراض التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للحفاظ على التهدئة.

وتطرقت اللقاءات كذلك إلى عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الأوضاع داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك ترتيبات العمل المدني والخدماتي، وسبل دعم الاستقرار الداخلي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي يدرس بدء نشر قوة دولية داخل قطاع غزة اعتبارًا من شهر أيار / مايو المقبل، وذلك ضمن المرحلة التالية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدارة الأوضاع في القطاع.

ووفق ما نقلته الهيئة، من المتوقع أن تضم القوة نحو خمسة آلاف جندي من إندونيسيا، إلى جانب عناصر عسكرية من كازاخستان والمغرب وألبانيا وكوسوفو، على أن تبدأ مهامها مطلع أيار / مايو.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الانتشار ستتركز في المناطق المحيطة بمدينة فلسطينية يجري العمل على إنشائها بدعم من الإمارات العربية المتحدة قرب رفح جنوب قطاع غزة، على أن يتوسع انتشار القوة لاحقًا ليشمل مناطق أخرى داخل القطاع.