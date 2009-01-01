العثور على جثة ابنة وزيرة الاستيطان المتطرفة بمنزلها.. اتهمت والديها باغتصابها

الأحد 15 مارس 2026 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

عثرت شرطة الاحتلال الجمعة، على جثة ابنة وزيرة الاستيطان المتطرفة أوريت ستروك، ميتة في منزلها، وسط شكوك بانتحارها، بعد كشفها قبل نحو عامين عن تعرضها لطقوس اعتداء جنسي واغتصاب من قبل والديها.

  وكانت شوشانا ستروك، خرجت بمقطع مصور، تكشف فيه تفاصيل عن الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل والدها، وهو حاخام ووالدتها، وأشارت إلى أنها منذ سن صغيرة كانت تؤخذ إلى طقوس جنس للأطفال، ومنذ سن الـ 13، كان والدها يعرضها للدعارة في تل أبيب، ويكسب المال من اغتصابها.

وأشارت إلى أن والدها كان حتى وقت قريب، يعتدي عليها، وأحضر معه شخصا، لتدريبه في كيفية التحكم بها، بعد وفاته.

  وكانت شوشانا تقدمت بشكوى لسلطات الاحتلال، للتحقيق في دعوى اغتصابها من قبل والديها، وإجبارها على الجنس، وقالت في رسالة قبل أشهر عقب الاستماع لأقوالها، بأنها لا تميل للانتحار، واذا ماتت سيكون شخص مسؤول عن ذلك.

استعدادات لانتشار قوة استقرار دولية في غزة بقيادة إندونيسية

إيران تقصف مقر الاستخبارات الإسرائيلية و"وحدة 8200" السيبرانية

خبراء أمريكيون: افتراض ترامب بأن النظام الإيرانيّ على وشك الانهيار كان خطأً.. العدوان عززّ النزعة الوطنيّة بإيران حتى لدى المعارضين..

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مبعوث نتنياهو زار السعودية لهذا السبب ..

هجوم إيراني واسع بصواريخ انشطارية على إسرائيل شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال

الأردن والإمارات يعلنان اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

الجيش الإيراني يدعو سكان الإمارات للابتعاد عن الموانئ بعد وضعها هدفًا مشروعًا: سنضرب صواريخ ومخازن العدو..

وفد حماس في القاهرة .. مباحثات لتثبيت الهدنة ومناقشة إدارة غزة

"عملية 40 ثانية".. خطة إسرائيل لاستهداف القيادة الإيرانية بداية الحرب

الحرس الثوري : سنواصل ملاحقة نتنياهو وقتله إن كان لا يزال على قيد الحياة

الاحتلال يواصل خروقاته .. ثلاثة شهداء من عائلة واحدة وسط القطاع و استمرار القصف المدفعي

مجزرة في طوباس.. 4 شهداء أعدمهم الاحتلال داخل مركبة : رجل وزوجته وطفليهما