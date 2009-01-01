المفتي العام يحدد موعد صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1447هـ الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك؟

وبهذه المناسبة حث المفتي المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.