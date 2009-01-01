  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحدد موعد صلاة عيد الفطر المبارك

الأحد 15 مارس 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحدد موعد صلاة عيد الفطر المبارك



رام الله/سما/

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1447هـ الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك؟

وبهذه المناسبة حث المفتي المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

الأكثر قراءة اليوم

استعدادات لانتشار قوة استقرار دولية في غزة بقيادة إندونيسية

إيران تقصف مقر الاستخبارات الإسرائيلية و"وحدة 8200" السيبرانية

خبراء أمريكيون: افتراض ترامب بأن النظام الإيرانيّ على وشك الانهيار كان خطأً.. العدوان عززّ النزعة الوطنيّة بإيران حتى لدى المعارضين..

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مبعوث نتنياهو زار السعودية لهذا السبب ..

هجوم إيراني واسع بصواريخ انشطارية على إسرائيل شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال

الأردن والإمارات يعلنان اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

الجيش الإيراني يدعو سكان الإمارات للابتعاد عن الموانئ بعد وضعها هدفًا مشروعًا: سنضرب صواريخ ومخازن العدو..

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة .. مباحثات لتثبيت الهدنة ومناقشة إدارة غزة

"عملية 40 ثانية".. خطة إسرائيل لاستهداف القيادة الإيرانية بداية الحرب

الحرس الثوري : سنواصل ملاحقة نتنياهو وقتله إن كان لا يزال على قيد الحياة

الاحتلال يواصل خروقاته .. ثلاثة شهداء من عائلة واحدة وسط القطاع و استمرار القصف المدفعي

مجزرة في طوباس.. 4 شهداء أعدمهم الاحتلال داخل مركبة : رجل وزوجته وطفليهما