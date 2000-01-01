"عملية 40 ثانية".. خطة إسرائيل لاستهداف القيادة الإيرانية بداية الحرب

نفذت إسرائيل هجوما دقيقا ومفاجئا على مجمع "باستور" في طهران استهدف القمة الأمنية الإيرانية وأسفر عن مقتل 40 مسؤولا رفيعا في مستهل الحرب ضد إيران بمشاركة ودعم من واشنطن.
ملخص مُركز للهجوم والتخطيط للاغتيالات:
التخطيط الاستخباراتي: رُصد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الإيراني، وجُمعت معلومات استخباراتية "ذهبية" عن وجود خامنئي في منزله أثناء الاجتماع.
تم تعديل توقيت الهجوم من مساء السبت إلى صباحه (الساعة 8:10 صباحا) بعد تأكد إسرائيل من تقدم موعد الاجتماع بـ12 ساعة.
ونُسّق الهجوم مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لضمان الغطاء العملياتي والحرب الإلكترونية.
الصواريخ المستخدمة ومزاياها:
تنفيذ العملية:
أُطلقت نحو 30 صاروخا من طراز "روكس" من مسافات آمنة، استهدفت بالتزامن: قاعة اجتماع مجلس الدفاع. مقر إقامة خامنئي والمكتب العسكري التابع له. مبنى وزارة الاستخبارات حيث عُقد اجتماع مواز.
واعتمدت إسرائيل على عنصر المفاجأة والغرور الإيراني ببقاء المسؤولين فوق الأرض بدل الملاجئ المحصنة.
ونجح الهجوم في تصفية 40 مسؤولا خلال 40 ثانية، بينهم قيادات في الحرس الثوري ووزارة الدفاع وبرنامج الصواريخ.