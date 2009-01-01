  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري : سنواصل ملاحقة نتنياهو وقتله إن كان لا يزال على قيد الحياة

الأحد 15 مارس 2026 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيواصل ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقتله إذا ما زال على قيد الحياة.

وجاء هذا التأكيد مع تنفيذ الموجة الـ 52 من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي تمثل "أول جولة انتقامية لدماء الشهداء العمال الذين سقطوا في المدن الصناعية الإيرانية".

وفي خضم هذه الضربات، لا يزال مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي غامضا، حيث أشار البيان الإيراني إلى احتمالية مقتله أو فراره مع عائلته من إسرائيل.

من جهته، نفى مكتب نتنياهو أمس السبت، المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة".

وجاء النفي ردا على استفسار من وكالة "الأناضول" بشأن تصاعد الادعاءات التي تقول إن نتنياهو قد تم "اغتياله"، إذ أجاب مكتب رئيس الوزراء قائلا: "هذه أخبار كاذبة، رئيس الوزراء بخير".

وتزامنت هذه الشائعات مع تداول أنباء مشابهة بشأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ أن تولى منصبه خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قتل في غارات إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران يوم الجمعة 28 فبراير الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

