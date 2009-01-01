هجوم إيراني واسع بصواريخ انشطارية على إسرائيل شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال

القدس المحتلة/سما/

تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع فجر الاحد شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال، حيث دوت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية “باتجاه أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة”.

وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالا، شملت بيت شان وأم الفحم ومنطقة عميق هماعيون، إضافة إلى مناطق جلبوع والضفة الغربية ومناطق مناشيه ومجدو.

كما تحدثت التقارير عن سماع دوي انفجارات في أجواء جنين.

ويأتي ذلك بعد نحو ساعة من هجوم صاروخي إيراني سابق، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهات احترازية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المستهدفة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأميركي-الإسرائيلي، والتي دخلت أسبوعها الثالث.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن صفارات الإنذار دوت كذلك في مناطق واسعة بوسط إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية.

كما دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وبئر السبع وأشدود، فيما اندلع حريق في اللد نتيجة سقوط صاروخ انشطاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في نيس تسيونا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.