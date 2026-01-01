تحت غطاء الغارات الإسرائيلية المكثفة.. عصابات مسلحة تقتل وتخطف فلسطينيين من مناطق غزة

غزة / سما /

تحت غطاء من الغارات الإسرائيلية المكثفة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، نفّذت العصابات المسلحة في القطاع عمليات خطف وإعدام لفلسطينيين، الاثنين الماضي، في مناطق تسيطر عليها «حماس» غرب الخط الأصفر الفاصل بين قوات الاحتلال والحركة الفلسطينية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عناصر «حماس» والفصائل المنتشرة على طول مناطق التماس، يوم الأحد الماضي في فتح ثغرات تسمح بدخول عناصر العصابات المسلحة التي تتمركز في مناطق السيطرة الإسرائيلية إلى غرب الخط الأصفر.

وعززت الفصائل المسلحة في غزة من نشر عناصرها ضمن ما أسمته «عملية رباط» لمنع تسلل متعاونين مع إسرائيل إلى مواقع سيطرتها، لكن الغارات الإسرائيلية استهدفت تلك العناصر التابعة للفصائل الفلسطينية وقتلت عدداً من أفرادها.

واقتحمت عناصر مسلحة تتبع لعصابة رامي حلس المنتشرة في أحياء شرق مدينة غزة، فجر الاثنين، منازل يقطنها بعض الغزيين على الأطراف الغربية لحي الشجاعية، تحديداً غرب شارع المنصورة، على مسافة أمتار من شارع صلاح الدين، وعلى بعد أكثر من 150 متراً من الخط الأصفر.

وحسب مصادر ميدانية وعائلات من المتضررين تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن تلك العناصر «اختطفت» عدداً من المواطنين من منازلهم، وحققت معهم ميدانياً، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرّة إسرائيلية (كواد كابتر)، كانت «توفر لهم الحماية الأمنية» وتطلق النار في محيط المنطقة.

وبينت المصادر أن عناصر من مجموعة حلس أطلقت النار على الشاب حسام الجعبري (31 عاماً)، بعد أن رفض الإجابة على الأسئلة التي وُجهت له من قبلهم، قبل أن تترك جثته بالمكان وتنسحب وتترك من كانوا معه في أعقاب التحقيق معهم، ليُنقل جثة هامدة إلى مستشفى المعمداني.

وتزامن هذا الحدث مع آخر، حيث اقتحمت عناصر تتبع لعصابة أشرف المنسي التي تنشط في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة مدرسة أبو تمام التي تضم عشرات العوائل النازحة في بيت لاهيا، وذلك وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وحسب مصادر ميدانية، فإن تلك العصابة اختطفت عدداً من الشبان ونقلتهم إلى موقع تسيطر عليه، دون معرفة مصيرهم، قبل أن تقتاد 3 عوائل من النساء والأطفال، الذين أفرج عنهم لاحقاً.

ونفت مصادر في الفصائل الفلسطينية انتماء أي من المختطفين أو ضحية عملية القتل إلى عناصرها.

وجمدت «كتائب القسام»، عملية انتشار عناصرها في المناطق الحساسة قرب الخط الأصفر، وذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 10 عناصر يتبعون لها في غارتين جويتين، وقعتا فجر الأحد في خان يونس وجباليا.

وقال مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار التجميد مؤقت لأيام فقط، وقد يتم العمل فيه مجدداً في أي لحظة مع عودة الاستقرار الأمني ووقف الغارات الإسرائيلية، التي يتوقع أن تستمر في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها».

وهاجمت إسرائيل عناصر «القسام» بحجة خروج مسلحين من نفق في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وهي تستخدم خروج المسلحين ذريعةً لمهاجمة أهداف للفصائل منها اغتيال نشطاء بارزين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي. الاثنين، قتله مجموعة مسلحين برفح، ما يثير مخاوف من استمرار التصعيد خلال الساعات المقبلة، واستمرار عملية تجميد «الرباط».

وتؤكد المصادر أنه في الأيام الأخيرة، تم نصب كمائن لعناصر من تلك العصابات في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وعلى أطراف قرية المصدر، وسط القطاع، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من عناصر تلك العصابات.

وبينت أن وجود العناصر المرابطة في مناطق قرب الخط الأصفر نجح في تحييد العديد من الهجمات لتلك العصابات التي استغلت الحادثة الجديدة للقيام بعمليات جديدة.