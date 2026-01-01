بشكل مفاجئ.. إنزال صحفي اسرائيلي روسي من طائرة نتنياهو قبل التوجه إلى واشنطن

القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي عميحاي شتاين، إنه في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى واشنطن، تم إنزال صحفي يعمل لصالح قناة روسا اليوم من طائرة رئيس الوزراء نتنياهو عقب "مراجعة أمنية مفاجئة".

وأفاد الصحفي الإسرائيلي في تدوينة على منصة "إكس": "أُنزِلَ صحفي إسرائيلي روسي مستقل يعمل لصالح قناة RT الروسية، من طائرة رئيس الوزراء نتنياهو المتجهة إلى واشنطن قبل لحظات من إقلاعها، وأُبلغ بأنه لا يسمح له بالانضمام إلى رحلة "جناح صهيون".

وأوضح شتاين، أن المنع تم عند وصوله إلى ساحة وقوف الطائرات حيث كانت "جناح صهيون" رابضة.

وصرح مكتب رئيس الوزراء بأن "المسؤولين عن الأمن قرروا عدم الموافقة على انضمام الصحفي إلى رحلة رئيس الوزراء المتجهة إلى واشنطن، لأسباب أمنية لا يمكن تحديدها في هذه المرحلة".

وذكر جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه "وفقا لتخصص الجهاز ومهامه القانونية، يعهد إليه من بين أمور أخرى حماية رئيس الوزراء، وفي هذا الإطار تتخذ القرارات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها رئيس الوزراء والمعلومات المحيطة به".

وأشار جهاز الأمن العام إلى أن لا يمكن التطرق إلى الأسباب الكامنة وراء القرارات.

ووفق الصحفي الإسرائيلي، تمت الموافقة على انضمام كوليوخين كجزء من الوفد الصحفي.

وغادر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، متوجها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو قبل المغادرة أن النقاش سيركز على قطاع غزة، الوضع الإقليمي، وبالأخص إيران، مؤكدا أنه سيعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع طهران "هامة لمن يسعى للسلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأفادت مصادر مقربة من نتنياهو بأنه من المتوقع أن يعرض أمام ترامب معلومات حول إعادة إيران بناء البرنامج الصاروخي الباليستي، في حين يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يميل إلى خيار شن هجوم على إيران، ويسعى لدفع هذه الخطوة للتحقق خلال زيارته.