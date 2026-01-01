اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية

رام الله/سما/

تستعد جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدمت به دولة فلسطين. ويهدف هذا التحرك الدبلوماسي إلى تدارس سبل التحرك العربي والدولي الفعال لمواجهة سلسلة القرارات العدوانية التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، والتي تستهدف قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويركز جدول أعمال الاجتماع المرتقب على التصدي لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى ترسيخ واقع الضم والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية. وتتضمن هذه السياسات توسيع المستوطنات عبر الاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، مما يؤدي إلى تهجير السكان قسرياً في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما سيتناول المندوبون الدائمون خطورة الإجراءات الأخيرة في مدينة الخليل، والمتمثلة في نقل صلاحيات البلدية إلى ما يسمى 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال، في خطوة تهدف لتعزيز السيطرة الاستيطانية على قلب المدينة. وحذرت مصادر دبلوماسية من أن هذه التحركات تترافق مع محاولات خطيرة لتغيير الوضعية القانونية والتاريخية القائمة في الحرم الإبراهيمي الشريف، مما يهدد بهوية المقدسات الإسلامية.

ويسعى المجتمعون من خلال هذه الجلسة الطارئة إلى بلورة موقف عربي موحد وحازم يضع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات الباطلة. وتعتبر القيادة الفلسطينية أن هذه الممارسات تمثل استمراراً لحرب العدوان الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مما يتطلب تحركاً دولياً فورياً لتوفير الحماية الدولية.