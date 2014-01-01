جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في نخبة القسام بغزة

سما / وكالات /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال قائد كبير في "سرايا النخبة" الذي شارك في "هجوم" 7 أكتوبر، ردا على ما ادعى أنه "خرق خطير" ليلة الثلاثاء.



وتعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق النار في شمال قطاع غزة، أصيب على إثره ضابط في فرقة الاحتياط بجروح خطيرة.

وأوضح بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت بلال أبو عاصي، قائد في سرايا النخبة بحركة حماس، الذي شارك في "هجوم" 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه "اختطف وقتل أثناء الهجوم العشرات من المدنيين، كما شارك في احتجاز جثامين بعض الرهائن القتلى خلال الحرب وقاد عمليات إرهابية ضد قوات الجيش"، على حد قوله.

وعلّق على استهداف مدنيين، بينهم عنصر طبي في الغارة على غزة، مؤكدا أنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ إجراءات بهدف التقليل قدر الإمكان من الأضرار التي قد تلحق بالأبرياء، بينها الاعتماد على المراقبات واستخدام أسلحة عالية الدقة"، معربا عن "أسف الجيش" في حال سقوط أي مدنيين، بحسب زعمه.

واستشهد أكثر من عشرين مواطنا، اليوم الأربعاء، في سلسلة الغارات الإسرائيلية "الانتقامية" ردا على عملية إطلاق النار.