حماس تدعو لمسيرات عالمية “غاضبة” رفضا لاستمرار حرب الإبادة على غزة

دعت حركة “حماس”، الثلاثاء، إلى مسيرات أسبوعية “غاضبة” في أنحاء العالم، رفضا لاستمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة بعنوان “نداء عالمي للتحرّك في مسيرات غاضبة وفعاليات ضاغطة ضدّ استمرار العدوان والإبادة بحقّ شعبنا في قطاع غزَّة”.

الحركة لفتت إلى “استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في عدوانها الغاشم ضدّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة، عبر تصعيد الغارات والقصف الهمجي المتواصل”.

وكذلك “ممارسة أبشع جرائم القتل الممنهج، من خلال نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين الأبرياء العزّل، والإمعان في تعميق معاناتهم الإنسانية المتفاقمة”، بحسب البيان.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى لاستشهاد 526 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

وأشارت “حماس” إلى “مواصلة حكومة مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمرّ ومتعمد يوميا، تهربا من التزاماتها أمام الوسطاء، واستهتارا بالقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا صارخا لكلّ القيم والمبادئ الإنسانية”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ووجهت الحركة “نداء” إلى “كلّ أصحاب الضمائر الحيّة والأحرار في أمتنا العربية والإسلامية والعالم”.

ودعت إلى “التحرّك العاجل بكلّ أشكال المسيرات التضامنية مع شعبنا وقضيتنا العادلة، والمسيرات الغاضبة في المدن والعواصم والساحات حول العالم، ضدّ استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في عدوانها الظالم بحقّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة”.

وتابعت: “لتكن الأيام القادمة، وخصوصا أيام الجمعة والسبت والأحد من كلّ أسبوع، حراكا عالميا مستمرا ومتصاعدا يُعبّر عن صوت الضمير العالمي وصرخته الحرّة ضدّ الاحتلال والعدوان والإبادة بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة”.

وحثت على أن تُمارس في هذا الحراك “كلّ أشكال الضغط الجماهيري على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الغاشم، والالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بفتح المعابر، والإغاثة، وإعادة الإعمار”.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.