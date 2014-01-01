الاحتلال يهدم منزلا ويجرف منشأة زراعية في بيت أمر شمال الخليل

رام الله/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل المواطن أحمد محمد حسين العلامي، المكوّن من غرفتين وبمساحة تقدر بنحو 80 متراً مربعاً، جاهز للسكن، وذلك في منطقة وادي الشيخ ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عياد عوض، ان عملية الهدم طالت مغارةً كان المواطن العلامي يستخدمها لإيواء أغنامه، حيث قامت قوات الاحتلال بترحيل الأغنام من داخل المغارة قبل الشروع في تجريفها.

واضاف عوض، ان قوات الاحتلال فرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، ترافق مع انتشارٍ مكثفٍ لجنود الاحتلال، ومنع المواطنين من الاقتراب من موقع الهدم.