تفجير منزل الشهيد محمود عابد وحملة اعتقالات واسعة بالضفة

رام الله/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزل عائلة الشهيد محمود عابد في بلدة حلحول شمال الخليل، وهو أحد منفّذي عملية "غوش عتصيون" العام الماضي، وذلك في إطار سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق عائلات منفذي العمليات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول قبل منتصف الليل من عدة محاور وبمشاركة آليات عسكرية، وفرضت طوقا أمنيا مشددا حول منزل عائلة الشهيد عابد تمهيدا لتفجيره. كما أجبرت سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وأبلغتهم بعدم السماح لهم بالعودة قبل الساعة الثامنة صباحاً.

وخلال ساعات الليل، عملت الفرق الهندسية التابعة لجيش الاحتلال على زرع المتفجرات داخل المنزل، قبل أن تقدم على تفجيره صباحا، متسببة بأضرار واسعة في محيطه.

ويذكر أن الشهيد محمود يوسف محمد عابد (23 عاما)، والشهيد مالك إبراهيم عبد الجبار سالم (23 عاما) من بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، استشهدا في العاشر من تموز/يوليو الماضي برصاص قوات الاحتلال، عقب تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.

وتزامنا مع تفجير المنزل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عشرات المنازل، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، وعمليات تفتيش وعبث بالمحتويات، إضافة إلى احتجاز مواطنين لساعات والتنكيل بهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وشملت الاقتحامات مدينة طوباس، وبلدتي إذنا وحلحول في الخليل، ومدينة جنين، وبلدات باقة الشرقية وقفين وفلامية في محافظات طولكرم وقلقيلية. كما رافقت بعض الاقتحامات اعتداءات جسدية على شبان فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم مهدي شادي ظاهر من باقة الشرقية، وعبد الرحيم محمد الصوايفة من إذنا، إضافة إلى الشقيقين إبراهيم ومأمون صباح من بلدة قفين، واعتقال أربعة فلسطينيين خلال اقتحام بلدة فلامية شمال شرق قلقيلية.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، في إطار ما تصفه مؤسسات حقوقية بأنه "عقاب جماعي" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.