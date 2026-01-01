الاحتلال يواصل خروقاته.. نسف منازل جنوبي القطاع وإطلاق بالوسطى وجباليا

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 115 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة من المواطنين احدهما برفح جنوب القطاع والثاني بمحيط وادي غزة فيما انتشلت قوات الدفاع المدني جثمان أحد الشهداء من تحت انقاض مركز شرطة الشيخ رضوان الذي تعرض للقصف ظهر السبت.

وفجر اليوم دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن نسف الاحتلال مباني سكنية في مناطق انتشاره برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف وسط مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات .

ووصل الرصاص الذي تطلقه آليات الاحتلال خيام النازحين بشارع غزة القديم شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحلق مسيرات الاحتلال على طول الحدود الشرقية وفي اجواء مدينة غزة.