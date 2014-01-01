ملادينوف: "لجنة إدارة غزة" تستعد لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية

وكالات / سما/

أعرب نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة وم الأحد، عن شعوره بقلق بالغ إزاء ما حدث منذ أول أمس الجمعة من غارات إسرائيلية أسفرت عن قتل مدنيين فلسطينيين في القطاع.

وأضاف "ملادينوف" في تصريحات صحفية: "تهدد هذه التطورات التقدم الذي تحقق بشق الأنفس بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأكد أنه يجب على الجميع ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار بينما تستعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحويل مسار القطاع من العنف والدمار إلى التعافي وإعادة الإعمار.

وشدد ملادينوف، على "أنه ومكتبه يعملان بشكل وثيق لدعم اللجنة وإيجاد سبل لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل"، مضيفًا: "سنحتاج إلى تعاون الجميع الكامل لتحقيق ذلك".