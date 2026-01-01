  1. الرئيسية
المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي

الأربعاء 28 يناير 2026 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاميركي لدى الامم المتحدة : نزع سلاح غزة يشمل برنامج إعادة شراء بتمويل دولي



وكالات / سما/

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ‌أن نزع السلاح في ​غزة سيجري من خلال عملية متفق عليها "مدعومة ببرنامج إعادة شراء بتمويل دولي".

وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الولايات المتحدة، إلى جانب 26 دولة انضمت حتى ​الآن ‍إلى مجلس السلام بقيادة ترامب وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطا على حماس لنزع ⁠سلاحها.

وذكر والتس أمام مجلس الأمن: "لا بد ‍ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من ‌الأشكال".

وأضاف: "سيتم تدمير جميع ‍البنى التحتية ‍العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها".

وأوضح قائلا: "‌سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ⁠بتمويل دولي".

