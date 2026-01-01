نتنياهو: لن نسمح بأن تقوم دولة فلسطينية في غزة وتركيا لن تدخل القطاع ..

القدس المحتلة/سما/

بعد يوم من إعادة جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي من قطاع غزة، أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين في إسرائيل غال هيرش، بياناً لوسائل الإعلام هذا المساء.

وأشار نتنياهو إلى بدء المرحلة التالية من خطة ترامب في غزة وقال: "إن النصر الكامل يعتمد على ثلاثة أمور - عودة جميع الاسرى، ونزع سلاح حماس، وتجريد القطاع من السلاح. بالأمس أنجزنا الأمر الأول".

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، أوضح رئيس الوزراء قائلاً: "لن نسمح لتركيا بدخول غزة. ولن نقيم دولة فلسطينية في غزة. وستبقى السيطرة الأمنية لإسرائيل على قطاع غزة بأكمله".

وفيما يتعلق بالوضع في إيران، قال: "يحاول المحور الإيراني إعادة تأهيل نفسه، ولن نسمح له بذلك. إذا ارتكبت إيران خطأً فادحاً وهاجمت إسرائيل، فسوف نرد بقوة لم تشهدها إيران من قبل".