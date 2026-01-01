ترتيبات أميركية مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح.. ومصدر مصري يكشف التفاصيل

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مصري مسؤول، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول معبر رفح وطريقة تشغيله.

وقال لـ"العربية.نت" إن فريق التفاوض المصري، نجح بالتعاون مع الوسطاء والجانب الأميركي، في التوصل إلى اتفاق يقضي بدخول ألف شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، وذلك بعد فتح جميع المعابر، موضحاً أنه يجري التنسيق حالياً بين مصر والوسطاء والجانب الأميركي للاتفاق على ضمانات وصول الشاحنات عقب عبور الأراضي المصرية، بما يضمن وصولها إلى الشعب الفلسطيني في كامل أنحاء قطاع غزة.

وحول آلية عمل المعابر، أوضح المصدر أن ميناء رفح البري مخصص لعبور الأفراد فقط، بينما المعابر التي ستدخل منها شاحنات المساعدات هي كرم أبو سالم والعوجة ونتسانا، مع احتمال ضم معبر "زكيم" في الأردن إليها.

وأفادت قناة"العربية" بوصول قوة المراقبة الأوروبية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن المعبر سيُفتح بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

كما أفادت مصادر العربية بأن وفد مخابراتي مصري أردني أوروبي يبحث في رام الله فتح المعبر.

وذكر موقع "واللا" العبري، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المعبر سيُفتتح يوم الأربعاء أو الخميس.

وفقاً للمعلومات، جرى الاتفاق على أن تتولى بعثة من جهات أمنية تابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ الفحص الأمني للفلسطينيين المغادرين قطاع غزة إلى مصر، بهدف كشف المطلوبين والنشطاء البارزين.

قائمة يومية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستتلقى يومياً من الجانب المصري قائمة بأسماء المسافرين عبر المعبر. ستُعرض هذه القوائم على جهاز "الشاباك" للمصادقة الأمنية قبل السماح بالمرور.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أوضحت، أمس الاثنين، أن الكابنيت أقر في جلسته أمس فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر بشكل يسمح بخروج أشخاص من غزة إلى الأراضي المصرية من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، إذ ستتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية إجراءات التفتيش والتدقيق مع إشراف إسرائيلي عن بعد فقط، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

على مرحلتين

كما أشارت إلى أن "الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين: تفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، ثم تفتيش أمني إسرائيلي داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرح لهم".

جاهز للعمل في الاتجاهين

وفيما يخص معبر رفح، أكد المصدر وصول قوة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين بالفعل إلى المعبر من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، موضحاً أنه وفقاً للآلية المتبعة، ستحصل "إسرائيل يومياً على قائمة من الجانب المصري بأسماء العابرين للمصادقة عليها عند جهاز الشاباك".

في سياق متصل أشار المصدر إلى أن معبر رفح جاهز تماماً للعمل في الاتجاهين، لكن لم تصدر حتى الآن أية توجيهات بفتحه من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الطبي، أعلن المصدر وصول 5 سيارات إسعاف من الصحة المصرية كدعم إضافي للموجود بمحافظة شمال سيناء، مع استمرار وصول باقي الدعم تباعاً ليصل إلى عدد كبير من السيارات، مع وصول العيادات المتنقلة اليوم لتتمركز داخل معبر رفح، بهدف إجراء الفحص الطبي اللازم للوافدين من غزة فور فتح المعبر.

تسهيلات مصرية للفلسطينيين

وأكد المصدر وجود تعليمات من القيادة السياسية المصرية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدة للفلسطينيين الراغبين في تلقي العلاج في مصر أو الراغبين بالعودة إلى وطنهم عقب تماثلهم للشفاء، مضيفاً أنه صدرت توجيهات بتجهيز أماكن مبيت لعدد من الأطباء كدعم من محافظة شمال سيناء، لاسيما في التخصصات النادرة والحرجة.

