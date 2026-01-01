  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلا واسعا حول الأمن الرقمي

الثلاثاء 27 يناير 2026 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه تثير جدلا واسعا حول الأمن الرقمي



القدس المحتلة / سما /

أثارت صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتحدث عبر الهاتف جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وفي الصورة، لوحظ أن نتنياهو غطى كاميرا هاتفه المحمول بشريط لاصق، ويعتقد أن هذا الإجراء جاء كخطوة أمنية تهدف إلى منع التجسس أو تسجيل المحادثات في المناطق الحساسة.

وأدى انتشار الصورة إلى تفسيرات متعددة، خاصة داخل الدوائر الأمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الخبراء إلى أن هذه الممارسة قد تمثل إجراء وقائيا لتقليل خطر الأنشطة التجسسية المحتملة أو التقاط الصور غير المصرح بها، أو المراقبة الرقمية في الأماكن الحساسة.

ومن المعروف أن العديد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين لجأوا سابقا إلى أساليب مماثلة، إلا أن خطوة نتنياهو أعادت تسليط الضوء على أهمية حماية الاتصالات الشخصية بالنسبة للمسؤولين الحكوميين.

ومع انتشار الصورة، تصاعد النقاش حول الأمن الرقمي والمخاطر المرتبطة بتسرب المعلومات عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى التهديدات المحتملة للبيانات الشخصية، مما أعاد النقاش العام حول حماية الخصوصية في العصر الرقمي إلى الواجهة.

الأكثر قراءة اليوم

شركة كندية متخصصة في تطوير انظمة الطائرات: أسراب المسيرات الايرانية في إغراق "القلاع العائمة" للولايات المتحدة

تجاهل نتنياهو ..ترامب يُعلن "النصر الكامل" في ملف المحتجزين: استعادة آخر جثمان من غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير بغزة

معبر رفح: اشراف اسرائيلي عن بعد للتدقيق في هوية القادمين والمغادرين ..

مصر ضمن أقوى 10 قوات في العالم.. المقاتلات المصرية تتفوق على إسرائيل عددا

هكذا سيُعلم الجمهور الإسرائيلي بالهجوم على إيران …

الخارجية الإيرانية: نواجه حربا مركبة وردنا سيكون موجعًا ومندمًا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعرقل الإعمار .. معاريف : صدام وشيك مع الإدارة الأمريكية قادم لا محالة

4 شهداء وثلاث جرحى بخروقات اسرائيلية بحي التفاح شرق مدينة غزة

يديعوت تكشف: هكذا سيتم السفر عبر رفح والاعمار من خلال شركات عبر المنافسة على المناقصات

إعلام عبري: أمريكا تستعد لتقديم وثيقة نزع سلاح حماس ضمن خطة شاملة

هكذا سيُعلم الجمهور الإسرائيلي بالهجوم على إيران …