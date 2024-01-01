20 ألف مريض بانتظار السفر لتلقي العلاج خارج غزة

غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، من أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية إلى حد خطير يهدد حياتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن نحو 20 ألف شخص لديهم تحويلات طبية مكتملة، ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى خروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة وتدمير البنى التحتية في المستشفيات، زاد من قوائم الانتظار للسفر للعلاج في الخارج.

وأوضحت أن 440 حالة من هذه القوائم تُعد من الحالات الحرجة التي تتطلب إنقاذ حياة عاجلاً، فيما توفي 1268 مريضًا كانوا ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة إلى أن مرضى الأورام هم من الفئات الأكثر تضررًا، بسبب عدم توفر العلاجات التخصصية والخدمات التشخيصية، مشيرة إلى أن 4000 مريض سرطان على قوائم الانتظار العاجلة للسفر.

كما أضافت أن 4500 حالة من المسجلين لديهم تحويلات طبية هم أطفال، بينما تمكن 3100 مريض فقط من مغادرة القطاع منذ إغلاق معبر رفح البري في 7 أيار/مايو 2024.