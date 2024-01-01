  1. الرئيسية
قصف إسرائيلي بصواريخ ومسيرات يستهدف يارون وعيترون

الثلاثاء 27 يناير 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف إسرائيلي بصواريخ ومسيرات يستهدف يارون وعيترون



القدس المحتلة / سما /

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، قصفًا على منزل في بلدة يارون جنوبي لبنان عدة مرات باستخدام طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر"، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيترون، دون ورود تقارير عن إصابات أو شهداء حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المسيرتين انطلقتا من موقع "صلحا" العسكري الإسرائيلي، وألقتا عبوات متفجرة على المنزل المستهدف في يارون، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على منزلا في أطراف بلدة عيترون.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من استشهاد ثلاثة لبنانيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبات مدنية في محافظتي صور والنبطية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل مواطنين اثنين في غارة على بلدة كفر رمان بالنبطية، إضافة إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين في قصف على مدينة صور.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استهدفت عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار مع حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وأسفر منذ ذلك الحين عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وتواصل إسرائيل تحليق طائراتها الحربية والمسيرة في أجواء جنوب لبنان، مع استمرار احتلال خمس تلال حدودية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة.

