كوشنر: إعادة جثة الضابط "غفيلي" تؤسس لمرحلة جديدة في غزة

القدس المحتلة / سما /

صرح جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن استعادة جثة ضابط الشرطة "الإسرائيلي" "ران غفيلي" من قطاع غزة تمثل نهاية لأحد أكثر الفصول قتامة في صراع الشرق الأوسط. وأكد كوشنر أنه للمرة الأولى منذ عام 2014، لم يعد هناك أي رهائن إسرائيليين محتجزين داخل القطاع.

وأوضح كوشنر أن جميع المحتجزين الأحياء، وعددهم 20 شخصا، إضافة إلى جثث 28 رهينة محتحجز، وصفا هذا التطور بالإنجاز الذي كان يعتبر "مستحيلا" في السابق.

وعزا هذا النجاح إلى قيادة الرئيس ترمب والتنسيق المكثف بين فريق بعثات السلام في الخارجية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة المصري، وتركيا وقطر، بالإضافة إلى متعاونين من داخل غزة.

هذه نهاية، لكنها أيضا بداية جديدة.

وأشار كوشنر إلى أن هذا التعاون بنى مستويات غير مسبوقة من الثقة، معتبرا أن مهمة مساعدة سكان غزة على بدء فصل جديد خال مما وصفه بـ "طغيان حماس" تعد أمرا حاسما لمنع مزيد من الدمار للاحتلال والفلسطينيين على حد سواء.

ورأى أن تحقيق ذلك سيسهم في إنهاء بؤرة التوتر التي تستغل لتأجيج معاداة السامية والانقسام.

ختم كوشنر تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية تجرب أساليب جديدة لتحقيق نتائج مختلفة، قائلا: "هذه نهاية، لكنها أيضا بداية جديدة"، في إشارة إلى التوجه نحو إعادة رسم ملامح الاستقرار في المنطقة.