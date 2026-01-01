موقع واللا : معبر رفح سيفتح يوم الأربعاء أو الخميس في كلا الاتجاهين

القدس المحتلة / سما /

تواصل الإدارة الأميركية ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لفتح معبر رفح بالاتجاهين، ضمن بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى أن المعبر قد يفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار التحضيرات على الجانب المصري، خاصة بعد وصول وفود أوروبية وطواقم فلسطينية لتشغيل المعبر.

وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن المعبر سيفتح تمهيديا يوم الأربعاء المقبل بهدف تجهيز عبور الأشخاص في كلا الاتجاهين، على أن يبدأ التشغيل الرسمي أمام حركة المسافرين مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من بعض التفاصيل اللوجستية الخاصة بطريقة الوصول من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن فتح المعبر مساء الاثنين، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل لم تستكمل بعد.

وأوضح أن العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية متواجدون حاليا في مدينة العريش المصرية لتسلم مهامهم، مؤكدا أن أولى دفعات العائدين ستكون من الجرحى الذين تلقوا العلاج في مصر وأسرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 150 أسرة، على أن تتم العودة بشكل جماعي عبر التنسيقية التي أعلنتها السفارة الفلسطينية في القاهرة لتسجيل أسماء الراغبين مسبقاً.

وأفاد موقع "واللا"، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن ضغوطا يقودها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف تتزايد من أجل فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، ترجح القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أن يتم فتح المعبر يوم الأربعاء أو الخميس، على أن يكون ذلك في كلا الاتجاهين، في إطار ترتيبات يجري استكمالها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أفادت مصادر في القيادة الجنوبية أن خطة المرحلة الحالية لفتح معبر رفح تقتصر على عبور المشاة فقط في كلا الاتجاهين.

ووفقا لمعلومات حصل عليها موقع "واللا"، فقد تم الاتفاق على أن يتولى وفد من مسؤولي الأمن التابعين للاتحاد الأوروبي مهمة التفتيش الأمني للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة إلى مصر.

كما سيخضع العائدون من مصر إلى قطاع غزة لإجراءات تفتيش مماثلة، حيث من المتوقع أن يقيم الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش على الطريق، إلى جانب نشر عناصر أمنية إضافية، لضمان منع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، بأن قوة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين وصلوا بالفعل إلى معبر رفح، في إطار الاستعدادات الجارية لإعادة فتحه أمام حركة العبور.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستتلقى يوميا من الجانب المصري قائمة بأسماء المسافرين عبر المعبر، على أن تعرض هذه القوائم على جهاز "الشاباك" للمصادقة الأمنية قبل السماح بالمرور.