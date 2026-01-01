إعلام عبري: أمريكا تستعد لتقديم وثيقة نزع سلاح حماس ضمن خطة شاملة

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر عبرية، مساء الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة وثيقة رسمية تفصل آلية نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والمدنية بعد ضغوط أمريكية مكثفة.

سلاح الفصائل مقابل الإعمار والمعابر

تنص الوثيقة المقترحة على منح الفصائل مهلة تمتد لعدة أسابيع لتسليم سلاحها إلى "قوة متعددة الجنسيات".

وفي المقابل، سيسمح الاحتلال بفتح المعابر، بما فيها معبر رفح في كلا الاتجاهين، والشروع في إعادة إعمار القطاع. وحذرت الخطة من أنه في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي، سيعطى الضوء الأخضر للقيام بتحرك عسكري دون قيود.

تقلص "المنطقة العازلة" وتحرك الخط الأصفر

من أبرز ملامح المخطط الجديد تحرك ما يعرف بـ "الخط الأصفر" (الحدود بين القطاع والاحتلال) تدريجيا نحو الشرق، مما يعني تقليص المنطقة العازلة داخل غزة. ويعد هذا الإجراء جزءا من التفاهمات الرامية إلى تخفيف القيود الجغرافية بمجرد بدء عملية نزع السلاح.

إشراف "مجلس السلام" وحكومة تكنوقراط

على الصعيد المدني، ستوكل مهمة إعادة التأهيل إلى "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب، والذي يضم في عضويته تركيا وقطر. وسيتولى هذا المجلس الإشراف على حكومة "تكنوقراط" فلسطينية تنقل إليها الصلاحيات المدنية لإدارة شؤون السكان في القطاع.