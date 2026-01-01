سلام زكريا الأغا رئيسًا لجامعة فلسطين : تعزيز القيادة الأكاديمية في قطاع غزة

كتب د.جمال المجايدة :

سررت كثيراً لسماع نبأ تعيين صديق العمرالدكتور سلام زكريا الأغا رئيسًا لجامعة فلسطين، في خطوة أكاديمية مهمة تعكس ثقة واسعة بخبرته ومسيرته المهنية الطويلة في التعليم العالي والإدارة الجامعية في غزة.

يأتي هذا التعيين في وقت تتعرض فيه مؤسسات التعليم العالي في غزة لضغوط كبيرة بسبب الظروف الإنسانية الحادة والتحديات التي يواجهها القطاع، مما يجعل القيادات التعليمية أكثر أهمية في قيادة المسيرة الأكاديمية وضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئة صعبة.

الدكتور سلام زكريا الأغا يمتلك مسيرة أكاديمية وإدارية طويلة، سبق أن شغل مناصب اكاديمية هامة في قطاع غزة طيلة العقود الثلاثة الماضية ، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم العالى، وذلك قبل أن يتولى منصب رئاسة الجامعة في هذه المرحلة الجديدة من حياته المهنية.

جامعة فلسطين ودورها في التعليم العالي

تُعد جامعة فلسطين من الجامعات الخاصة الرائدة في قطاع غزة، وتضم كليات متعددة تستقبل آلاف الطلبة من مختلف محافظات القطاع، وتُعنى بتقديم تعليم جامعي شامل ومتنوع رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في غزة.

ويأتي تعيين الدكتور الأغا في وقت تشهد فيه غزة تحديات غير مسبوقة في ميادين الحياة المختلفة بسبب العدوان الاسرائيلي الذي استهدف الجامعات والمدارس والمستشفيات وكافة البني التحتية في القطاع ، كما ان التحديات الصعبة لاتزال ماثلة امام مؤسسات التعليم العالي بسبب الدمار الهائل الذي لحق بها جراء العدوان , نحن هناك نقول للجنة ادارة قطاع غزة ممثلة برئيسها الصديق الدكتور على عبد الحميد شعت ان قطاع التعليم العالي الذي كان دائمًا ملاذًا للفكر والطموح لدى الشباب الفلسطيني. يجب ان يأخد الاولوية في اعادة الاعمار والاهتمام , لكي يصبح دور رئيس الجامعة حيويًا في:

-ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل منظم، رغم الظروف الأمنية والإنسانية.

-دعم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في تجاوز الصعوبات اليومية والبحث عن فرص التطوير.

-تعزيز دور الجامعة كمؤسسة وطنية فاعلة تسهم في بناء المستقبل والتطلع العلمي لأبناء غزة.

يمثل تعيين الدكتور سلام زكريا الأغا رئيسًا لجامعة فلسطين خطوة مهمة في مسيرة التعليم العالي في غزة، ويعكس رغبة المجتمع الأكاديمي في الحفاظ على مؤسساته واستمراريتها، وتأكيدًا على أن التعليم يبقى منارة الأمل وأحد أهم ركائز صمود الشعب الفلسطيني في أصعب الظروف .