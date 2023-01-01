  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660

الإثنين 26 يناير 2026 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 3 شهداء، منهم 2 شهداء جدد، 1شهيد انتشال، و20 إصابة الى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، الى 71,660 شهيدا في حين ارتفع عدد الاصابات الى 171,419.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 486، كما بلغ عدد الإصابات: 1,341، بالاضافة الى إجمالي حالات الانتشال بلغ 714 شهيدا.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

معبر رفح في قبضة إسرائيل.. إعلام عبري يكشف عن شروط تعجيزية ترفضها القاهرة

السعودية : اتهامات صريحة للإمارات العربية المتحدة “بالخيانة” وارتداء مشروع اسرائيلي

"عملية نابولي".. تفاصيل صفقة إسرائيلية تركية سرية أسقطت نظام الأسد

إسرائيل توافق على “إعادة فتح محدودة” لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع آلية رقابة إسرائيلية كاملة بعد استكمال البحث عن رفات آخر رهينة

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران العالمية القادمة إلى تل ابيب يكشف موعد التصعيد ضد ايران

إيران تحذّر الأسطول الأميركي: «من يزرع الريح يحصد العاصفة» وجنودكم سيعودون في توابيت ..

“القسام”: أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بن غفير يصف ويتكوف وكوشنر بالساذجين وسموتريتش يدعو لحكم عسكري في غزة

2254459416

بمرافقة خبراء واطباء .. الاحتلال يواصل نبش القبور بحثاً عن جثة آخر أسراه في غزّة

بإشراف أوروبي .. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح .. هل سيسمح بخروج عناصر حماس ؟

قناة عبرية تكشف:" اتفاق أمريكي اسرائيلي على توجيه ضربات سريعة وقوية لطهران "

IMG_3430

حزب الله العراق يدعو المجاهدين في العالم إلى التهيّؤ لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران

الاتصالات الفلسطينية