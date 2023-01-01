ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 3 شهداء، منهم 2 شهداء جدد، 1شهيد انتشال، و20 إصابة الى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، الى 71,660 شهيدا في حين ارتفع عدد الاصابات الى 171,419.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 486، كما بلغ عدد الإصابات: 1,341، بالاضافة الى إجمالي حالات الانتشال بلغ 714 شهيدا.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.