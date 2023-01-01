“القسام”: أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، الأحد، أنها أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل المتوفرة لديها بشأن مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات بحث في أحد المواقع استنادا إلى تلك المعلومات.

جاء ذلك في تدوينات على منصة تلغرام، لأبو عبيدة، الناطق الجديد باسم كتائب القسام، والذي جاء خلفا لحذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المكنى “أبو عبيدة”، والذي قتلته إسرائيل خلال حرب الإبادة على القطاع.

وقال أبو عبيدة: “فيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي؛ فنؤكد أننا أطلعنا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا حول مكان تواجد جثة الأسير، وما يؤكد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء”.

وأضاف: “لقد تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال” الإسرائيلي باتفاق تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في القطاع.

وافاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة بشمال غزة.

وقال المكتب إن “العملية تتم في مقبرة بشمال غزة وتشمل جهود بحث مكثفة، مع الاستخدام الكامل لكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة. وسيتواصل هذا الجهد ما دام ذلك ضروريا”.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية فورا على ما ذكرته “القسام”، لكن أبو عبيدة أكد حرصهم على “إغلاق هذا الملف بشكلٍ كاملٍ”.

وقال: “لسنا معنيين بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبنا، وقد عملنا في ظروفٍ معقدةٍ وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء، والذين ندعوهم للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وخلال الشهور الماضية، ربطت إسرائيل إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة جثمان آخر أسير لها من القطاع.

وفي أحدث التصريحات، نقلت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: “لن يُفتح معبر رفح حتى عودة جثمان ران غويلي من غزة”.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، قال رئيس لجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة علي شعث، الخميس، إن معبر رفح سيتم فتحه الأسبوع المقبل، دون توضيح الآلية التي سيتم اعتمادها.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غويلي الذي تواصل “حماس” البحث عن رفاته.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.