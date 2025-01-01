  1. الرئيسية
عاصفة تلف ابنة لاريجاني في أمريكا وقرار “صادم” بفصلها من الجامعة لهذا السبب..

الأحد 25 يناير 2026 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة تلف ابنة لاريجاني في أمريكا وقرار “صادم” بفصلها من الجامعة لهذا السبب..



سما / وكالات /

عقب تصاعد الدعوات المطالبة بإقالتها، أكدت جامعة إيموري الأميركية أنها فصلت فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي فرضت عليه عقوبات أميركية قبل نحو 10 أيام.

وقال معهد وينشيب للسرطان التابع للجامعة، حيث كانت تعمل فاطمة: إن ابنة مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية لم تعد موظفة في جامعة إيموري، وفق ما نقلت شبكة “إيران إنترناشونال”.
إلا أن الجامعة لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول القرار. ولم توضح ما إذا كان فصل فاطمة مرتبطاً بشكل مباشر بالعقوبات الأميركية، لكنها أكدت أن “توظيف العاملين لديها يتم بالكامل وفقاً لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية والمتطلبات الأخرى ذات الصلة”.
وكانت فاطمة تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في “إيموري”، حيث وصف الموقع الرسمي للجامعة أبحاثها بأنها تركز على “اكتشاف أهداف علاجية جديدة وتحديد آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة”.
لكن صفحة سيرتها الذاتية لم تعد متاحة على الموقع الإلكتروني للجامعة عقب اتخاذ قرار فصلها أمس السبت.

فيما دعا عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية جورجيا، بادي كارتر، في وقت سابق هذا الأسبوع إلى فصلها وسحب ترخيصها الطبي في ولاية جورجيا.
وكتب كارتر في رسالة موجّهة إلى الجامعة وإلى مجلس جورجيا الطبي المركّب أن علي لاريجاني “دعا مؤخراً وبشكل علني إلى ممارسة العنف ضد الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة”، أثناء توليه منصباً أمنياً رفيعاً، معتبراً أن استمرار عمل ابنته في علاج المرضى داخل الولايات المتحدة أمر غير مقبول.
كما اعتبر أن “السماح لشخص تربطه صلات عائلية وثيقة بمسؤول أمني إيراني رفيع بشغل مثل هذا المنصب ينطوي على مخاطر تهدد ثقة المرضى وسلامة المؤسسات والأمن القومي”.

بالتزامن، شن عدد من الأميركيين والإيرانيين حملة على مواقع التواصل من أجل إقالتها.
كما نظم عدد من الإيرانيين تجمعاً خارج معهد وينشيب للسرطان، مطالبين بإقالة ابنة لاريجاني، بسبب دور والدها في قمع الاحتجاجات داخل إيران.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت قبل أكثر من أسبوع، عقوبات على علي لاريجاني، بتهمة تنسيق السلطات الإيرانية على المحتجين، إضافة إلى دعوته العلنية القوات الأمنية إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين.

