مسرح أمريكي يلغي عرضاً كوميدياً إسرائيلياً: لا تدعم إبادة الفلسطينيين

الأحد 25 يناير 2026 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسرح أمريكي يلغي عرضاً كوميدياً إسرائيلياً: لا تدعم إبادة الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

أعلن مسرح الفنون الجميلة في "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلغاء عرض فني كان مقرراً للكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان، مؤكداً أنه لا يدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المسرح، في بيان نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه تلقى شكاوى من ناشطين عبر الإنترنت تتعلق بالفنان، الذي خدم سابقاً جندياً في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه بعد إجراء بحث عبر الإنترنت لم يجد أدلة دامغة على الاتهامات الموجهة إليه، إلا أنه منحه فرصة للرد.

وطلب المسرح من هوخمان الإدلاء بتصريحات علنية ينفي فيها دعمه "الإبادة الجماعية والاغتصاب والتجويع وتعذيب المدنيين الفلسطينيين"، لكنه رفض ذلك، ما أدى إلى إلغاء العرض المقرر يوم 27 يناير الجاري، ومنعه من استئجار المسرح مستقبلاً.

وأكد البيان أن المسرح غير سياسي ولا يسأل مستأجريه عن توجهاتهم السياسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يدعم الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة ضغط المجتمع المحلي والشكاوى المتزايدة من ناشطين.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إلغاء عرض آخر لهوخمان في نادي "برودواي كوميدي كلوب" في نيويورك، عقب تنظيم ناشطين مناهضين للصهيونية احتجاجات أمام المكان، ما دفع الإدارة إلى إلغاء العرض خوفاً من التصعيد.

ويُعرف "غاي هوخمان" بأسلوبه الساخر، وخدم سابقاً في الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في غزة. ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للعمليات الإسرائيلية، ما جعله هدفاً لحملات دولية تطالب بمقاطعة الفنانين الإسرائيليين.

