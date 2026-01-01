رئيس الفيفا يطلق النكات في قمة دافوس!

إنفانتينو وكأس العالم

تابع محبو كرة القدم كلمة رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو" في قمة دافوس، والتي تناول فيها الضجة المُثارة بشأن كأس العالم المقبل في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الحدث الذي تهتم به مجموعة كبيرة من مواقع المقارنات الرياضية مثل arabworldcupbet.com، يضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى في كأس العالم.

وقد تعرّضت هذه البطولة لكثير من الانتقادات قبل انطلاقها، وتحديدًا بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسعار التذاكر والتي وصلت في المتوسط إلى 75 دولار أمريكي!

انتقد محبو ومشجعو كرة القدم سياسة التسعير المتّبعة في هذا الحدث العالمي، مشيرين إلى أن هذا يتجاوز ضعف قيمة تذاكر كأس العالم الفائت الذي أقيم بدولة قطر.

ولكن إنفانيتنو قال أنه هذا التسعير منطقي لأنه يخاطب جمهور أمريكا الشمالية بالأساس، والذي يُعد هذا السعر بالنسبة له مقبول في الفعاليات الرياضية.

كما أشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن بطولة العمر في قطر لاقت مجموعة كبيرة من الانتقادات قبل انطلاق البطولة، ومع ذلك، أثبتت أنها واحدة من أفضل نسخ كأس العالم في التاريخ.

وفي مزحة خاصة بالجمهور الإنجليزي، قال إنفانتينو أن بطولة قطر الماضية كانت البطولة الوحيدة التي لم يتم فيها اعتقال أي مشجّع إنجليزي!

ومرجعية هذه المزحة بالطبع هو التعصب الذي اشتهر به الجمهور الإنجليزي، وتحديدًأ في فعاليات كرة القدم، والذي عادة ما كان يؤدي إلى خروج البعض عن القواعد والقوانين، ما يؤدي إلى اعتقال بعض منهم في كل نسخة من نسخ كأس العالم الماضية.

وقال إنفانتينو أن الاتحاد الدولي تلقّى ما يصل إلى 500 مليون طلب للحصول على تذاكر في لقاءات في نسخة كأس العالم المقبلة على الرغم من الانتقادات الكبيرة.

وأوضح أن أكثر الانتقادات جاءته من ألمانيا وإنجلترا، ومع ذلك، فعند مراجعة أعداد طلبات التذاكر وجدنا أن ألمانيا هي الدولة الثانية في طلب التذاكر، وإنجلترا هي الدولة الثالثة في الترتيب، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول.

هل يرحل إلكسندر أرنولد؟

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن رحيل إلكسندر أرنولد لاعب نادي ريال مدريد، خاصة بعد تولّي أريبولا مسؤولة إدارة الفريق بعد رحيل تشابي ألونسو.

تناول التقرير الجلسة التي أجراها مدرب الفريق مع الظهير الأيمن، الذي يعاني من إصابة عضلية حاليًا، ومن المتوقع له أن يعود مرة أخرى للظهورفي فبراير المقبل.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الجديد نصح اللاعب بالبدء في البحث عن نادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة!

أرنولد الذي اتخذ خطوة فيها مخاطرة كبيرة حينما رحل عن ليفربول الإنجليزي، ناديه الأساسي وبلدته، وذهب إلى ريال مدريد في محاولة لتحقيق حلمه الكبير.

حينها، لم يتفهم جمهور ليفربول رحيل أرنولد، خاصة في ظل رؤيتهم له كواحد من أعمدة الفريق الأساسية مع فان دايك والمصري محمد صلاح.

ولكن مستوى أرنولد بدأ في التذبذب، ما أنبأ بأن اللاعب لم يعد بكامل تركيزه مع ناديه، وأن خطوة الانتقال ربما تكون الأفضل له ولمسيرته.

ومع ذلك، فبعد وصول اللاعب لسنتياجو برنابيو، لم يتمكن من تقديم مستوى مقارب حتى لمستواه مع الليفر، بالإضافة لتكرار الإصابات التي ساهمت في غيابه عن كثير من المباريات، إذ شارك اللاعب في 11 مباراة فقط منذ انضمامه للملكي.

الملكي يحتاج للاعب في موقع الظهير الأيمن، إذ أن البديل "داني كارفاخال" له من العمر الآن 34 عامًا، ما يعني أنه لن يتمكن من تقديم مستويات مميزة على الجانب البدني.

يبدو أن هذه التقارير الصحفية المنشورة لم تكن على درجة كبيرة من الدقة، إذ نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاجتماع بين المدرب والظهير حدث بالفعل، لكنه لتأكيد دعم المدير الفني الجديد للاعب، وتشجيعه على العودة في أقرب فرصة!

أريبولا يقدّم مستويات مميزة منذ توليه مهمة تدريب الملكي بعد رحيل ألونسو، إذ خاض مبارتين ونجح في الفوز بهما، الأولى أمام ليفانتي في الدوري المحلي وانتهت بنتيجة هدفين لصفر، والثانية أمام موناكو في دوري الأبطال وانتهت بفوز الملكي بسداسية.

الجولة الأخيرة في دوري الأبطال

تنطلق الأربعاء الموافق 28 من يناير الجاري فعاليات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الإقصائية الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

شهدت الجولة الماضية عددًا من المفاجئات، أبرزها السقوط المدوّي لمانشستر سيتي أمام غليمت بثلاثة أهداف لهدف، وسقوط بطل النسخة الماضية باريس سان جيرمان أمام سبورتنغ لشبونه.

كما شهدت الجولة مجموعة من النتائج الإيجابية أبرزها عودة ليفربول للانتصارات مرة أخرى، حينما نجح في عبور حاجز مارسيليا بثلاثية، وليلة الريال المميزة أمام موناكو والتي انتهت بسداسية لهدف لصالح الملكي.

أبرز مباريات الجولة الثامنة ستكون المباراة التي ستجمع ما بين البطل باريس سان جيرمان ونظيره نيوكاسل يونايتد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي الوقت ذاته، يحل تشيلسي ضيفًا على فريق نابولي الإيطالي، الذي سيتم إقصاءه في حال لم يتمكن من تحقيق الفوز على الفريق الإنجليزي.

أرسنال، صاحب العلامة الكاملة إذ تمكّن من تحقيق الفوز في الجولات السابعة الماضية، سيواجه في الوقت نفسه فريق "كيرات"، مباراة نعتقد أن أرتيتا سوف يمنح فيها الفرصة لبعض لاعبيه الاحتياطيين.