الكنيست تصادق على لوائح "بن غفير" للحد من صوت الأذان

الخميس 22 يناير 2026 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تصادق على لوائح "بن غفير" للحد من صوت الأذان



القدس المحتلة / سما/

صادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، على لوائح تسمح لمتطوعي الشرطة بإصدار غرامات تتعلق بجودة البيئة.

وأثارت هذه اللوائح التي قدمها وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، معارضة من قبل أعضاء المعارضة الذين زعموا أنها قد تمكن فرق الطوارئ والحراسة خاصة في المدن الساحلية من فرض قيود على الأذان في المساجد.

وتنص اللوائح على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة، وعناصر فرق الحراسة التابعة للاحتلال بحيث يمكنهم إصدار غرامات تتعلق بالقضايا البيئية بعد إتمام التدريب اللازم.

وطالب "بن غفير" قادة الشرطة الاسرائيلية بالاستجابة لشكاوى السكان اليهود بشأن ارتفاع صوت الأذان. .

كما أشار إلى أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية غير كافية، وأشاد بقائد المنطقة المركزية آنذاك، يائير حيتسروني، الذي صرح بأنه بدأ بفرض غرامات باهظة على المساجد.

