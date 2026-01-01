  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة

الخميس 22 يناير 2026 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة



القدس المحتلة/سما/

ساد الإضراب العام في البلدات الفلسطينية في أراضي عام 1948، اليوم الخميس، احتجاجا على الجريمة والعنف بالمجتمع العربي.

ويشمل الإضراب الاحتجاجي كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات.

وأعلنت بلدات عربية عديدة، انضمامها للإضراب العامّ، مشيرة في بيانات منفصلة صدرت عنها، أن موقفها يأتي كجزء لا يتجزأ ممّا يواجهه المجتمع العربي، بالإضافة إلى الإشارة إلى أنها تُلبّي بذلك نداء مدينة سخنين، التي انطلقت منها أولى الإضرابات.

ونظمت وقفات احتجاجية، مساء أمس الأربعاء، في كل من: أم الفحم، وشفاعمرو، وطمرة، ومجد الكروم، وكفر مندا، فيما ستنظم مظاهرة قطرية في مدينة سخنين، وفي رهط اليوم الخميس، وفي الناصرة وكفر كنا، يوم غدٍ الجمعة.

وأفادت لجنة المتابعة، بأن استفحال الجريمة في المجتمع العربي هو مخطط سلطوي، مع أذرعه المتمثلة بعصابات الإجرام، التي لا تجد من يردعها، لذا فإن كل قطرة دماء تراق، وكل ضحية تقتل تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية بكل أجهزتها.

الأكثر قراءة اليوم

فرض عقوبات أميركية على 6 منظمات في غزة بزعم دعم كتائب القسام ..

ترامب : 3 أسابيع أمام حماس للتخلي عن سلاحها أو تُدمر

بالاسماء ..المنضمون والرافضون لمجلس السلام الغالمي برئاسة ترامب

11 شهيدا منذ الصباح ..استشهاد 3 صحفيين في قصف مركبة وسط قطاع غزة

احتجاج مصري شديد اللهجة بعد قصف إسرائيل أفراد اللجنة المصرية في غزة واستشهد فيه 3 صحفيين

اليوم .. خمسة شهداء ومصابون في سلسلة خروقات اسرائيلية

ترامب في ذكرى عام على بدء ولايته الثانية : “الله فخور جدا بعملي”

الأخبار الرئيسية

لماذا تصعّد إسرائيل في غزة وتنضم إلى "مجلس السلام"؟

لهذا السبب .. ترامب يهاجم نتنياهو ويخاطبه : لا تتفاخر

فرض عقوبات أميركية على 6 منظمات في غزة بزعم دعم كتائب القسام ..

ترامب : 3 أسابيع أمام حماس للتخلي عن سلاحها أو تُدمر

بالاسماء ..المنضمون والرافضون لمجلس السلام الغالمي برئاسة ترامب

الاتصالات الفلسطينية