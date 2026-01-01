الجيش الاسرائيلي يعلق عملية هدم ملعب مخيم عايدة بضغط من الاتحاد الدولي

بيت لحم/ سما/

وفقًا لتقرير على موقع "ذا أثليتيك"، أوقف رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، مؤخرًا هدم ملعب كرة قدم قرب جدار الفصل العنصري في بيت لحم .

وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الدولية، فقد تم بناء ملعب لكرة القدم في مخيم عايدة للاجئين بالقرب من قبة راحيل في شمال القدس، حيث تم بناؤه بالقرب من الجدار .

وفقا للتقارير الاسرائيلي أراد الجيش الإسرائيلي هدم الملعب، بحجة انه غير قانوني لكن تدخل رئيسي كرة القدم العالمية والأوروبية، إنفانتينو وسيفيرين، حال دون هدم الملعب، على الأقل في الوقت الحالي، مع توقع اتخاذ القرار النهائي على المستوى السياسي، حسبما ورد.

وبحسب التقرير، اتصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنفانتينو بالحكومة السويسرية والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لمنع هدم الملعب، بينما اتصل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تشيفرين أيضاً برؤساء الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لمناقشة مسألة الحفاظ على الملعب.