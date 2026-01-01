  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تدين هدم إسرائيل مباني لـ«الأونروا» في القدس

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين هدم إسرائيل مباني لـ«الأونروا» في القدس



الرياض / وكالات/

 أدانت السعودية، بأشدّ العبارات، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، رفضها الانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، مُحمِّلة المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، ولنهج إسرائيل القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية.

وأكد البيان دعم السعودية لـ«الأونروا» في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها.

الأكثر قراءة اليوم

مدير الأمن الجديد بغزة يوجه رسالة الى اهالي القطاع ..

إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة

رسالة مفتوحة وخطيرة من توفيق الطيراوي للرئيس

بإشراف بن غفير: الاحتلال يهدم مباني بمقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي

ترامب يسخر من قادة أوروبيين بـ"خريطة صادمة" وينشر مراسلات خاصة مع ماكرون

ديلي بيست تكشف مخطط ترامب السري للاستحواذ على كندا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: إسرائيل تتحول لقوة عالمية وغيرنا وجه الشرق الأوسط..

مصادر فلسطينية : اتصالات بين أبو عبيدة الجراح وسامي نسمان لبحث تسليم ملف الأمن في غزة للجنة التكنوقراط

9f838d33-6763-4c3e-836b-454ea6c20a1b

نائب بلدية القدس يدعو الى اغتيال جميع موظفي الأونروا .. لازاريني : الدعوة لابادة الوكالة تدشن عهدا جديدا من الوحشية

هيئة الاركان الإيرانية تهدد ترامب: سنرد على اي عدوان باشعال نار الدينا عليكم "

ارتباك دولي .. ترامب يخطط لتدشين "مجلس السلام" في دافوس وسط تهديدات تهز الناتو وأوروبا

الاتصالات الفلسطينية