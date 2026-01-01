مركز التجارة العالمي - القاهرة يوقّع اتفاقية أول فندق ريكسوس و"ريكسوس ليفينغ" بالتعاون مع إنيسمور

القاهرة، في 19 يناير 2026:

أعلنت شركة مركز التجارة العالمي - القاهرة، بالتعاون مع إنيسمور، أسرع شركات الضيافة نمواً في العالم، بفخر عن توقيع اتفاقية فندق ريكسوس و"ريكسوس ليفينغ" مركز التجارة العالمي - القاهرة، في خطوة تُعزّز مكانة مركز التجارة العالمي كأحد أهم وأبرز مشاريع التطوير مُتعدّدة الاستخدامات في مصر. ويمثّل المشروع محطة بارزة في توسّع إنيسمور المتواصل في محفظة ريكسوس التي تضمّ60 فندقاً قائماً وقيد التطوير حول العالم.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أقيمت مراسم التوقيع بمشاركة معالي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد غوراف بوشان،الرئيس التنفيذي المشارك لإنيسمور، والسيد إركان يلدريم، المدير العام لريكسوس للضيافة، إلى جانب عدد من الشخصيات المرموقة. وقد قام بالتوقيع كل من المهندس رمضان الوسطي الأرناوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي -القاهرة، والسيد فرانسوا بودوان، رئيس ريكسوس للضيافة في مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.

من المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليحوّل مركز التجارة العالمي - القاهرة إلى وجهة حضرية نابضة بالحياة يقودها أسلوب الحياة العصري، بما في ذلك مركز التجارة العالمي التجاري. وسيقدّم المشروع تجربة ريكسوس الحضرية والتي تستهدف المدينة عبر فندق معاصر يرتبط مباشرة بوحدات سكنية مزوّدة بالخدمات، ليشهد العالم الإطلاق الأول لعلامة "ريكسوس ليفينغ".

يقع المشروع في قلب القاهرة مع إطلالات خلّابة على نهر النيل، محتلاً موقعاً استراتيجياً على كورنيش النيل التاريخي. كما يقترب من أهم المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والارتباط المباشر بمركز الأعمال المركزي للمدينة.

وسيتكوّن المشروع من برجين رئيسيين يرتكزان على منصات واسعة تُشكّل مراكز اجتماعية وصحّية وذوّاقة للنزلاء والمقيمين والمجتمع المحلي. وعند التشغيل الكامل، سيضمّ المشروع أكثر من 364 وحدة (176 غرفة فندقية تحمل علامة ريكسوس و188 شقة مخدّمة). ومن المتوقع افتتاح البرج الجنوبي المخصص بالكامل لـ “ريكسوس ليفينغ" في عام 2027، بينما يُفتتح البرج الشمالي في عام 2028 ليضمّ غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية المخدّمة.

وسيُصمّم المشروع ليجسّد روح علامة ريكسوس النابضة والفخمة من خلال دمج الرفاهية العصرية مع لمسات محلية تستلهم ثراء القاهرة في التفاصيل والحِرف والأنماط العمرانية. وستكون النتيجة وجهة حضرية راقية تعكس أصالة المدينة وروحها الحديثة في آن واحد، لتجذب الضيوف الراغبين فيالإقامات القصيرة والإقامات الطويلة والمسافرين من قطاع الأعمال والسياح الباحثين عن تجربة راقية تعتمد أسلوب الحياة العصري.

وسيكون للمطاعم والمقاهي دور محوري في ترسيخ مكانة "ريكسوس" و"ريكسوس ليفينغ" مركز التجارة العالمي - القاهرة كوجهة مستقلة. وبالتعاون مع منصة المأكولات والمشروبات الخاصة بإنيسمور، سيقدّم المشروع ستة مفاهيم طهوية تشمل ردهة استقبال، ومطاعم مخصّصة، ومطاعم تقدّم الطعام طوال اليوم واستراحات وبارات وسوق طعام يعمل طوال اليوم. وستُنشّط هذه الوجهات المنصات والتراسات من الصباح وحتى ساعات الليل، مع مزيج يجمع بين النكهات العالمية والمحلية، لتشكّل بيئة اجتماعية نابضة مناسبة للقاءات العمل والاجتماعات بعد الدوام وتجارب الطعام الراقية ونزهات نهاية الأسبوع.

ويُعد مركز التجارة العالمي - القاهرة معلماً بارزاً في أفق العاصمة ومحوراً إقليمياً مهماً للمؤتمرات الدولية والمعارض والفعاليات رفيعة المستوى، ما يخلق طلباً قوياً ومُستداماً من قطاع الأعمال على مدار العام، وضمن مجمّع متكامل الاستخدام يضمّ أبراجاً للمكاتب ومرافق للمؤتمرات والمعارض ومركزاً تجارياً خضع لعملية تجديد شاملة وسيُدار أيضاً من قبل ريكسوس. يتمتع المشروع بموقع مثالي لخدمة المسافرين بغرض الأعمال والمقيمين لفترات طويلة والزوار الباحثين عن الترفيه. كما يجمع بين البنية التحتية للأعمال، والإقامة الممتدة، ومفاهيم الطعام الراقية، والتجارة، فضلاً عن قربه من أهم مناطق الجذب السياحي، ما يرسّخ مكانته كوجهة حضرية متكاملة.

وبفضل موقعه التاريخي وإطلالته المميزة على الواجهة النيلية، بالإضافة إلى طرح الشقق المخدّمة تحت علامة "ريكسوس ليفينغ"، يقدّم "ريكسوس" و"ريكسوس ليفينغ"، يُشكّل مركز التجارة العالمي - القاهرة قيمة فريدة تُضيف بُعداً جديداً لمشهد الضيافة في القاهرة. ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة حضرية رائدة تجمع بتناغم بين الأعمال وأسلوب الحياة والثقافة في قلب العاصمة المصرية.

وقال فرانسوا بودوان، رئيس ريكسوس للضيافة في مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات: "يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في مواصلة توسّع علامة ريكسوس في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليضاف إلى محفظتنا الحالية من فنادق ريكسوس القائمة وتلك قيد التطوير، وآخرها مشروع ريكسوس سفنكس غولف آند سبا. ومن المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليصبح أول فندق لريكسوس في قلب العاصمة المصرية ومعلماً بارزاً ضمن أحد أشهر رموز المدينة، مركز التجارة العالمي-القاهرة."

يمثّل تطوير مركز التجارة العالمي - القاهرة استثماراً ضخماً في إعادة تنشيط المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة. وبفضل مزيج فريد يجمع بين الضيافة والسكن والتجارة والأعمال، سيصبح "ريكسوس" و"ريكسوس ليفينغ" مركز التجارة العالمي - القاهرة وجهة جديدة للعيش والعمل والترفيه في المدينة.