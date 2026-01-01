  1. الرئيسية
نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة



القدس المحتلة / سما /

- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إشراك تركيا وقطر في مجلس السلام يشكل خطا أحمر، مؤكدا أنه يدرس خطوات تصعيدية تجاه واشنطن، بما في ذلك التلويح باستخدام حق النقض الإسرائيلي.

ولا تزال إسرائيل تمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة. فيما تعمل مصر مع الولايات المتحدة على دخولهم القطاع بحلول نهاية الأسبوع الحالي أو نهاية الشهر

وقالت مصادر لصحيفة معاريف الإسرائيلية أنه حتى بعد نشر تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس السلام، والتي تضم ممثلين عن تركيا وقطر، فإن نتنياهو لا يقبل هذه الخطوة.

ويجري دراسة إمكانية تكثيف الإجراءات ضد واشنطن والإصرار على فرض حق النقض الإسرائيلي على كل ما يتعلق باندماج تركيا وقطر في الكيان. وفقا للصحيفة.

تقول مصادر سياسية إن لديها انطباعاً بأن نتنياهو يعتبر انضمام تركيا وقطر إلى اللجنة التنفيذية لمجلس السلام خطاً أحمر. وهي خطوة خطيرة، قد تؤدي إلى تعزيز حماس فعلياً، حتى وإن لم يكن ذلك رسميا".

لكن تلك المصادر ترى أن الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو لا تقتصر على الساحة السياسية الداخلية فحسب، بل تأتي في المقام الأول من واشنطن.

بحسب مصادر سياسية، تتوقع الإدارة الأمريكية من إسرائيل التوافق مع جميع الخطوات المتعلقة بغزة، كجزء من مفهوم أوسع لإدارة المرحلة التالية.

غير أن المعضلة التي تواجه نتنياهو، بحسب المصادر، معقدة: فمن جهة، الالتزام بمواقف أمنية صارمة والمخاوف التي أثارتها شخصياتفي إسرائيل؛ ومن جهة أخرى، الرغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع الرئيس الأمريكي والحفاظ على علاقات استراتيجية وثيقة مع واشنطن .

