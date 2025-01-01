  1. الرئيسية
كأس أمم إفريقيا.. لقب وجائزة غير مسبوقة للسنغال.. فكم حصل المنتخب المغربي؟!

الإثنين 19 يناير 2026 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس أمم إفريقيا.. لقب وجائزة غير مسبوقة للسنغال.. فكم حصل المنتخب المغربي؟!



سما / وكالات /

في سابقة هي الأعلى في تاريخ كأس أمم إفريقيا حصل منتخب السنغال على جائزة مالية قياسي بعد تتويجه بلقب البطولة 2025، إثر فوزه على المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت الرباط.

وحصل المنتخب السنغالي على 10 ملايين دولار فيما نال وصيفه (المنتخب المغربي) 4 ملايين دولار، بعد مشوار قوي أنهى البطولة بخسارة مؤلمة (بهدف نظيف) أمام جماهيره. كما نال كل من نيجيريا ومصر — صاحبي المركزين الثالث والرابع — مكافأةً ماليةً قدرها 2.5 مليون دولار لكل منهما، بعد فوز نيجيريا على مصر في مباراة تحديد المركزين.

وشهدت نسخة 2025 اهتمامًا استثنائيًّا من حيث التنافس الفني والحضور الجماهيري، مدفوعًا بارتفاع قيمة الجوائز المالية، ما أضفى زخمًا جديدًا على البطولة القارية.

وبعيدًا عن المكاسب المالية المباشرة، يفتح هذا اللقب آفاقًا واسعة أمام السنغال من حيث عقود الرعاية وزيادة القيمة التسويقية للاعبيها، خاصةً مع اقتراب مشاركتها في كأس العالم 2026 إلى جانب المغرب.

ورغم خسارته النهائي، سيطر المنتخب المغربي على الجوائز الفردية: فتوج براهيم دياز بجائزة "الحذاء الذهبي" كهداف البطولة بـ5 أهداف، ونال ياسين بونو جائزة أفضل حارس، بينما حصل الفريق على جائزة "اللعب النظيف".

من جهته، اختير السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في البطولة، تقديراً لدوره الحاسم في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج القاري الثاني في تاريخه.

