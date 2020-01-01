هجوم اسرائيلي غير مسبوق على صهر الرئيس الاميركي "كوشنير" ..

القدس المحتلة/سما/

تلقي إسرائيل باللوم على الوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، "جاريد كوشنر"، بسبب تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

ووفقًا لموقع "واللا" العبري، فإن "كوشنر" يتصرف بدافع الانتقام بعد رفض إسرائيل فتح معبر رفح، ما أدى إلى ضم ممثلين قطريين وتركيين رغم معارضة إسرائيل.

وفي هذا السياق، انتهى اجتماع الكابنيت الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمناقشة سبل الرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء اللجنة، حيث حمّل المشاركون كوشنر مسؤولية تشكيل اللجنة التنفيذية التي تضم ممثلين عن تركيا وقطر، في خطوة ترفضها إسرائيل بشدة.

وبحسب ما دار في النقاش، يضيف الموقع فإن كوشنر "ينتقم" من إسرائيل بتشكيله اللجنة التنفيذية لرفضها فتح معبر رفح.

ويزعم التقرير أن القيادة بتل أبيب تتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية، حيث يُعتبر كل من ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وبيت هاسيغاوا، وزير الحرب الأمريكي، ومايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، متفقين تماماً مع الإدارة الإسرائيلية في جميع التطورات، على عكس كوشنر، صهر ترامب، الذي يرى الأمور من منظور مختلف.

وترى تل أبيب في كوشنر من يعرقل إعلان السيادة الإسرائيلية وتطبيقها في عام 2020، ويرى أنه سببٌ للمشاكل بسبب علاقاته الوثيقة والاقتصادية مع قادة دول عربية عديدة.

وقد زُعم في اجتماع سابق للكابنيت أن كوشنر "يحلم بالسلام العالمي، وهذا لا يتوافق دائمًا مع المصالح الإسرائيلية".

كما أوضح الكابنيت أن إعلان مكتب نتنياهو عن توجيهه وزير الخارجية جدعون ساعر للتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ليس "تنصلاً من المسؤولية" كما زعمت وسائل الإعلام، بل هو رغبة في إدارة الأزمة بطريقة مدروسة.

يمثل هذا تقليصاً لمستوى واحد في معالجة القضية بين وزيري الخارجية سار وروبيو، وليس خرقاً للقواعد على مستوى رئيس الوزراء والرئيس ترامب، وعلى أي حال، تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات مع الإدارة الأمريكية ضد وجود وفد تركي أو قطري في اللجنة التي ستتولى إدارة قطاع غزة، ومواصلة تقديم التحديثات خلال الأسبوعين المقبلين.

الإعلان الأمريكي عن إنشاء الهيئات التي ستُدير قطاع غزة ، تصاعدت حدة التوتر السياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة. فبينما قدّم البيت الأبيض المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم التالي باعتبارها ترتيبًا تقنيًا مؤسسيًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع، تُقرّ إسرائيل بتغيير جذري، ليس فقط في طريقة إدارة غزة، بل أيضًا في موازين النفوذ على مستقبلها.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الأردن صباح اليوم أن الملك عبد الله الثاني قد تلقى دعوة للانضمام إلى لجنة السلام.

ولا يقتصر الخلاف على وجود حكومة مدنية فلسطينية في غزة فحسب، بل يشمل أيضًا تشكيل الهيئات المرافقة لها، ولا سيما مشاركة تركيا. فبالنسبة لإسرائيل، يُعدّ ضم وزير الخارجية التركي جان فيدان كأحد الأعضاء الرئيسيين في اللجنة تجاوزًا للخطوط الحمراء.

يأتي هذا بعد أن أوضحت إسرائيل للمسؤولين الأمريكيين خلال الأشهر الماضية أن تركيا لا تُعتبر كيانًا محايدًا أو شرعيًا لإدارة القطاع، نظرًا لعلاقاتها السياسية والأيديولوجية مع حماس.

لفهم عمق الخلاف، يختم الموقع ،يجب على المرء أن يفهم بنية البنية التحتية التي وضعها ترامب - وهي بنية تحتية متعددة الطبقات وهرمية، مصممة لفصل عملية صنع القرار الاستراتيجي عن الإدارة اليومية على أرض الواقع.