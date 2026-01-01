  1. الرئيسية
الخميس 15 يناير 2026 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
لارا فابيان تُحيي حفلاً استثنائياً في يوم الحب ضمن أجواء ساحرة في ريكسوس راداميس شرم الشيخ



شرم الشيخ/سما/

شرم الشيخ، في 14 يناير 2026: يستعدّ فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ لاستقبال النجمة العالمية لارا فابيان في أمسية استثنائية للاحتفال بيوم الحب يوم 14 فبراير. تُعدّ فابيان واحدة من أقوى الأصوات في عالم الموسيقى المعاصرة، وستضفي على شرم الشيخ لمستها المميزة التي تجمع بين الإحساس والرقي والعروض الراقية في ليلة خاصة يحتفل فيها الضيوف بالموسيقى والحب والجمال.

على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، أسرت لارا فابيان جماهير العالم بصوتها الآسر وأدائها العاطفي الفريد. وقد حقّقت انتشاراً عالمياً واسعاً عبر أكثر من 17 ألبوماً تضمّ أعمالاً خالدة مثل: "Je t’aime” و "Adagio” و"Caruso” و"Broken Vow" و"Love by Grace" و"I Will Love Again"، لتُثبت مكانتها كإحدى أبرز الفنانات اللاتي تركن بصمتهن في تاريخ الموسيقى الرومانسية.

تُتقن فابيان الغناء بلغات مُتعدّدة تشمل الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وهو ما يمنح أعمالها تفرّداً وقدرة على الوصول إلى الجماهير المختلفة وإيصال العاطفة ذاتها مهما اختلفت اللغة أو الثقافة.

ليلة رومانسية بتجربة متكاملة

على خطى العروض العالمية التي تشتهر بها فابيان، سيُعاد تصميم المسرح الخارجي في ريكسوس راداميس ليمنح الضيوف أجواءً ساحرة بإطلالة مباشرة على مياه البحر الأحمر. سيشهد الضيوف أمسية تتجاوز مفهوم الحفل التقليدي، حيث تتكامل الموسيقى مع الإضاءة والأجواء الفاخرة لتقديم تجربة فنية متكاملة في ليلة لا تُنسى. يحصل الضيوف المقيمون في فنادق ريكسوس راداميس شرم الشيخ، ريكسوس بريميوم سيغيت، ريكسوس شرم الشيخ، كلوب بريفِيه باي ريكسوس على دخول مجاني إلى هذا الحفل المميز.  سيُقام الحفل على المسرح المفتوح المطلّ على البحر الأحمر، ليُضفي على الأمسية طابعاً رومانسياً فريداً وأجواءً شاعرية مثالية للاحتفال بعيد الحب.

وقال السيد أركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "نحن في فنادق ريكسوس مصر نحرص دائماً على تقديم تجارب استثنائية ترتقي بتوقعات ضيوفنا. واستضافة فنانة عالمية مثل لارا فابيان في ليلة عيد الحب يعكس التزامنا المتواصل بتقديم فعاليات فاخرة تجمع بين الترفيه والثقافة والفن."

يقع ريكسوس راداميس على أحد أجمل شواطئ البحر الأحمر، ويقدم تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة، والمطاعم الراقية، والفعاليات المتميزة، مما يجعله الوجهة الأمثل لقضاء ليلة ساحرة تحت نجوم شرم الشيخ.

