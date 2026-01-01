  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

الخميس 15 يناير 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار بالبعنة



القدس المحتلة / سما /

قُتلت وفاء محمود بدران - حصارمة (35 عامًا) في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر محلية فإن الضحية تعرضت لإصابة حرجة في منطقة الرأس إثر إطلاق عيارات نارية عليها من قبل جناة مجهولين حين كانت تقود سيارتها الخصوصية وبرفقتها طفليها.

وأضافت المصادر أن زوج الضحية وهو محمود حسين حصارمة (إشتيوي) كان قد قُتل في جريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو 4 أعوام في مدينة نهريا.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة إطلاق النار التي استهدفت مركبتها في القرية، وأسفرت عن إصابتها بجروح خطيرة جدًا نُقلت على إثرها إلى المستشفى. واضطر الأطباء لإقرار وفاتها متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت أعمال التمشيط وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية والتحقيق مستمر.

الأكثر قراءة اليوم

من هو "علي شعث" الذي اختارته واشنطن لقيادة "مرحلة الإعمار" في غزة؟

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصدر : أول اجتماع للجنة التكنوقراط لحكم غزة سيعقد غداً الخميس في القاهرة

القناة 14 الاسرائيلية : هجوم أمريكي وشيك على إيران وبسيناريو متعدد الأبعاد

الكابنيت الاسرائيلي : حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة التكنوقراط

واشنطن : ترامب سيلقي خطاب مصيري مساء اليوم حول ايران ظل توتر متصاعد في الشرق الأوسط

"رويترز" عن مصادر أوروبية: قد يحدث عمل عسكري أمريكي في إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأخبار الرئيسية

بالنفاصيل .. هذا ماذا نعرفه عن المرحلة الثانية في غزة بحسب النص الحرفي لخطة ترامب

حماس تبدي استعدادها لنزع وتسليم السلاح.. و العفو على طاولة المباحثات

لجنة إدارة غزة تجتمع اليوم في السفارة الأميركية بالقاهرة

رئيس لجنة إدارة غزة يكشف عن بعض تفاصيل خطة “إعمار وإنقاذ” القطاع بعد الحرب: هذه هي أولوياتنا وهذا ما نخشاه

ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية