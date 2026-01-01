مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

القدس المحتلة / سما /

قُتلت وفاء محمود بدران - حصارمة (35 عامًا) في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر محلية فإن الضحية تعرضت لإصابة حرجة في منطقة الرأس إثر إطلاق عيارات نارية عليها من قبل جناة مجهولين حين كانت تقود سيارتها الخصوصية وبرفقتها طفليها.

وأضافت المصادر أن زوج الضحية وهو محمود حسين حصارمة (إشتيوي) كان قد قُتل في جريمة إطلاق نار وقعت قبل نحو 4 أعوام في مدينة نهريا.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة إطلاق النار التي استهدفت مركبتها في القرية، وأسفرت عن إصابتها بجروح خطيرة جدًا نُقلت على إثرها إلى المستشفى. واضطر الأطباء لإقرار وفاتها متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت أعمال التمشيط وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية والتحقيق مستمر.