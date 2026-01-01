القبض على متورطين في سطو مسلح على محل للمجوهرات في الظاهرية

الخليل/ سما/

تمكن جهاز الأمن الوقائي، وفي زمن قياسي، من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابة إجرامية نفذت عملية سطو مسلح خطيرة على محل مجوهرات في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وضبط كمية من المجوهرات المسروقة التي كانت بحوزته، وذلك عقب متابعة ميدانية دقيقة ومطاردة جرت في ظروف أمنية معقدة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لمراسل "معا" في الخليل، أن عملية التتبع والتحري قادت إلى اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين في العملية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي أفراد العصابة المتورطة وتقديمهم للعدالة.

وكانت مدينة الظاهرية قد شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سطو مسلح استهدفت أحد محال المجوهرات، حيث أقدم عدد من المسلحين المتنكرين بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المحل، بعد وصولهم بمركبة شحن صغيرة (فان) جرى تجهيزها لتبدو كمركبة أمنية اسرائيلية، وأطلقوا النار في الهواء لترهيب المواطنين قبل سرقة كامل محتويات المحل من الذهب والمقتنيات الثمينة.

وبحسب مصادر محلية، فقد أقدم المسلحون خلال عملية السطو على اختطاف صاحب المحل تحت تهديد السلاح أثناء فرارهم، قبل أن يطلقوا سراحه لاحقاً قرب الشارع الالتفافي المحيط بالمدينة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين من سكان النقب، يشتبه بتورطهم بحادثة السطو، بعد مطاردتهم قرب بلدة السموع، وضبط أسلحة بحوزتهم شملت ثلاث بنادق من نوع (M16) ومسدساً، مشيرة إلى أن المشتبهين تنكروا بزي عسكري إسرائيلي خلال تنفيذ العملية.

وفي هذا السياق، أدان رئيس اتحاد صناعة المعادن الثمينة أحمد القواسمة الجريمة بشدة، واصفاً إياها بالمؤشر الخطير الذي يعكس حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن حادثة السطو المسلح وما رافقها من اختطاف تحت تهديد السلاح تشكل سابقة خطيرة تمس أمن المواطنين والقطاع الخاص.

وأشاد القواسمة بالجهود السريعة والمهنية التي بذلها جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مثمناً سرعة الإنجاز والمتابعة الميدانية التي أسفرت عن اعتقال أحد المتورطين وضبط جزء من المسروقات، رغم خطورة العملية وتعقيد الظروف الأمنية، معتبراً أن هذا الأداء يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتبعث برسالة طمأنة لأصحاب محال المجوهرات والقطاع الخاص عموماً، داعياً إلى مواصلة العمل الأمني الحازم لاستكمال ملاحقة باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة، وتعزيز سيادة القانون في مختلف المناطق.

كما أعربت مؤسسات وفعاليات مدينة الظاهرية عن شكرها وتقديرها لجهاز الأمن الوقائي وقيادة مديرية محافظة الخليل المتواجدة في الميدان، مثمنة سرعة الاستجابة والإنجاز النوعي الذي تحقق خلال وقت قياسي، والذي أسفر عن اعتقال أحد المتورطين في عملية السطو وضبط جزء من المسروقات، رغم خطورة العملية وتعقيد الظروف الأمنية.

كما ثمّنت المؤسسات المختلفة في مدينة الظاهرية الجهد الجريء والمسؤول الذي نفذه جهاز الأمن الوقائي، مؤكدة أن هذا الأداء يعزز حالة الأمن والأمان، ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين وأصحاب المنشآت، ويؤكد أهمية تكامل العمل الأمني في حماية الممتلكات العامة والخاصة وترسيخ سيادة القانون.

وقد وجّه محافظ الخليل، خالد دودين، الشكر والتقدير إلى المؤسسة الأمنية، مثمناً سرعة الاستجابة والمتابعة المهنية لحادثة السطو التي استهدفت شركة محمد أبو علّان للمجوهرات في بلدة الظاهرية.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية، والتي أثمرت، رغم التعقيدات الأمنية وحجم المخاطر، عن ملاحقة الجناة حتى معابر الاحتلال، وضبط المسروقات، واعتقال اثنين من المتورطين، إضافة إلى التحفّظ على مضبوطات أخرى ذات صلة بالقضية.

وأكد دودين أن هذا الإنجاز الأمني يعكس الكفاءة العالية والجاهزية المستمرة للمؤسسة الأمنية، ويوجّه رسالة واضحة وحازمة لكل الخارجين عن القانون بأن يد الأمن ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مهما طال الزمن أو قصر.

وشدد محافظ الخليل على أن المؤسسة الأمنية ستواصل بذل أقصى الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز سيادة القانون في المحافظة.

وأدان منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب، بأشد العبارات، عملية السطو الإجرامية التي وقعت في مدينة الظاهرية قضاء الخليل، واصفاً إياها بالأعمال المخزية التي نفذتها فئة خارجة عن القانون والقيم والأخلاق، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل مرتكبيها فقط ولا تعكس قيم المجتمع ولا أخلاقه.

وأكد المنتدى أن الدين الإسلامي الحنيف، والثقافة العربية، والعادات البدوية الأصيلة، ترفض بشكل قاطع كل أشكال السطو والاعتداء وترويع الآمنين، مشدداً على وقوفه إلى جانب أهالي مدينة الظاهرية، لما يجمعهم من علاقات احترام متبادل وروابط اجتماعية عريقة.

وشدد المنتدى على أن هذه الأعمال مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمتّ بصلة لشيم المجتمع ولا لقيمه، مؤكداً وحدة أبناء الشعب الواحد، ورفضه القاطع لمثل هذه الجرائم.

وصدر البيان عن طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب.