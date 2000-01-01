  1. الرئيسية
في رسالة إلى قادة أوروبا.. نجوم هوليوود يطالبون بإنقاذ سكان غزة

الثلاثاء 13 يناير 2026 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة إلى قادة أوروبا.. نجوم هوليوود يطالبون بإنقاذ سكان غزة



وكالات / سما/

وجّه العشرات من نجوم هوليوود رسالة إلى قادة العالم تتهم إسرائيل بتدمير ممنهج لمنظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة ضمن مسار شامل للإبادة الجماعية، وتطالب بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع.

وقال النجوم الذين وقعوا الرسالة، ومن بينهم مارك روفالو وروزي أودينل وسينثيا نيكسون إن "الحكومة الإسرائيلية دأبت على تقويض نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل ممنهج لأكثر من عقدين، وقد أدت الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على المستشفيات، والحصار غير القانوني، إلى انهيار النظام الصحي في القطاع".

وجاء في الرسالة، التي وقعت عليها أيضا والدة الطفلة هند رجب التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية فرضت ظروفا معيشية تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، ثم حرمتهم من المساعدات التي من شأنها إنقاذهم.

الاحتلال الإسرائيلي دمّر المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وطالبت الرسالة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني فورا ودون قيد أو شرط، بما في ذلك السماح للطواقم الطبية والإنسانية بدخول غزة.

وستقدم الرسالة التي وقعتها أيضا منظمات حقوقية مثل المنظمة الإسرائيلية "بتسيلم" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، إلى قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في اجتماعات برلمانية ستعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

يُذكر أن إسرائيل تحظر عمل 37 منظمة إنسانية دولية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، مما يحرم مئات آلاف الفلسطينيين من خدمات حيوية هم في أمس الحاجة إليها.

وتطالب إسرائيل هذه المنظمات بتسليم قوائم موظفيها الفلسطينيين لفحص أمني، وهو ما ترفضه المنظمات خشية تعريضهم للملاحقة.

وتضمّ المنظمات التي شملها الحظر جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير، ومنظمة "وورلد فيجن"، وأوكسفام.

